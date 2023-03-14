Настоящая весна: фруктовые деревья зацвели в Шымкенте

Фото: pinterest.ca

В Шымкенте зацвели фруктовые деревья – урюк и миндаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Красивые фотографии цветущих веток горожане начали выкладывать в социальные сети.

Средняя дата начала цветения деревьев в этом году близка к норме, ведь в мегаполисе уже потеплело до +20 градусов и выше.

Правда, садоводы радости от настоящей весны пока не разделяют. В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран и на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны.

Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится. Ежегодно в Шымкенте распускается почти миллион тюльпанов.