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pinterest.ca Сегодня, 10:17
160
Сегодня, 10:17
160
Фото: pinterest.ca

Настоящая весна: фруктовые деревья зацвели в Шымкенте

В Шымкенте зацвели фруктовые деревья – урюк и миндаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Красивые фотографии цветущих веток горожане начали выкладывать в социальные сети.

Средняя дата начала цветения деревьев в этом году близка к норме, ведь в мегаполисе уже потеплело до +20 градусов и выше.

Правда, садоводы радости от настоящей весны пока не разделяют. В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран и на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны.

Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится. Ежегодно в Шымкенте распускается почти миллион тюльпанов. 

"В дендропарке можно найти более десяти видов яблонь. Есть также персиковые деревья. В настоящее время среди фруктовых деревьев цветёт урюк, миндаль. В целом в этом году погода стабильная. Поэтому плоды ожидаются хорошие", - рассказала научный сотрудник дендрологического парка Шымкента Малик Бибижамал.

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#деревья #Шымкент #весна
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:17
160
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