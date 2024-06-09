Настольный теннис: казахстанские спортсмены выступили в Швеции
Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06Сегодня, 15:06
70Фото: olympic.kz
В шведском Хельсингборге завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В возрастных категориях до 19, 17, 15, 13 лет Казахстан представляли карагандинцы Алан Курмангалиев, Альбина Жаксылыкова, Мария Лукьянова. К сожалению, наши спортсмены не смогли добраться до пьедестала почёта. Ниже представлены результаты.
1/16 финала Алан Курмангалиев - Ллейтон Уллманн (Германия) 2:3
1/16 финала Альбина Жаксылыкова - Эмма Клеман (Дания) 0:3
1/8 финала Мария Лукьянова - Чен Ю-Джэнь (Тайбэй) 0:3
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