Настольный теннис: казахстанские спортсмены выступили в Швеции

В шведском Хельсингборге завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В возрастных категориях до 19, 17, 15, 13 лет Казахстан представляли карагандинцы Алан Курмангалиев, Альбина Жаксылыкова, Мария Лукьянова. К сожалению, наши спортсмены не смогли добраться до пьедестала почёта. Ниже представлены результаты.

1/16 финала Алан Курмангалиев - Ллейтон Уллманн (Германия) 2:3

1/16 финала Альбина Жаксылыкова - Эмма Клеман (Дания) 0:3

1/8 финала Мария Лукьянова - Чен Ю-Джэнь (Тайбэй) 0:3