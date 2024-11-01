Настольный теннис: казахстанка победила на турнире в Словакии
Сегодня, 10:50
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Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
82Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на турнире WTT Youth Contender в Сенеце (Словакия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Спортсменка выиграла соревнования среди спортсменов до 11 лет.
"В рамках турнира Жания победила Александру Бец (Украина), Юлию Вчелкову (Словакия), Селестину Капати (Сингапур), Софию Трускову (Словакия), Эмили Ву (Швейцария), Аялгуу Эрденехуяг (Монголия)", - говорится в сообщении.
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