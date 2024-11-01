Настольный теннис: казахстанка победила на турнире в Словакии

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на турнире WTT Youth Contender в Сенеце (Словакия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Спортсменка выиграла соревнования среди спортсменов до 11 лет.