Настольную игру по мотивам романа "Путь Абая" создала школьница

Фото: Казинформ

Ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Томирис Бахыт создала настольную игру Absolutely obsolete по мотивам романа-эпопеи Мухтара Ауэзова "Путь Абая", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Эта игра поможет молодому поколению не только интересно провести досуг, но и глубже понять казахскую литературу и этнокультуру. Идея создания настольной игры Томирис пришла во время чтения романа "Путь Абая".

"При чтении первого тома мне были непонятны многие слова и традиции. Когда я спросила своих сверстников, поняла, что у них тоже есть такая проблема. Поэтому для того, чтобы читать произведение с пониманием и увеличить словарный запас, придумала сделать такую игру", – рассказала Томирис.

В дальнейшем она вместе со своим руководителем Бахыт Мекеевой намерена совершенствовать проект.

"Планируем добавить раздел о героях и родах, описанных в "Путь Абая": карточки с вопросами, определяющими роль героев в произведении, и о событиях, в которых они участвовали", - добавила Томирис.

В настольной игре Absolutely obsolete сейчас 60 карт.