Насте Ивлеевой закрыли выезд из России

Блогерше и ведущей Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

"Сейчас долг блогерши перед ФНС составляет 20,9 миллионов рублей, её уже разыскивают приставы. В случае если Ивлеева попытается покинуть РФ, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде", — сообщает Telegram-канал.

Отмечается, что у блогерши из-за долгов уже арестовали её авто Lamborghini Urus.