Насте Ивлеевой закрыли выезд из России
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
130Фото: @ivleeva360
Блогерше и ведущей Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.
"Сейчас долг блогерши перед ФНС составляет 20,9 миллионов рублей, её уже разыскивают приставы. В случае если Ивлеева попытается покинуть РФ, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде", — сообщает Telegram-канал.
Отмечается, что у блогерши из-за долгов уже арестовали её авто Lamborghini Urus.
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