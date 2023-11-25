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Наставник сборной Греции рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном

Сегодня, 22:14
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sports.kz Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: sports.kz

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет серьезно подходит к предстоящему противостоянию с командой Казахстана в полуфинале плей-офф Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мы полностью концентрируемся на матче против Казахстана. Если мы победим, то уже будем смотреть на следующего соперника. Пока же я уже несколько дней я просматриваю игры Казахстана на своем ноутбуке и готовлюсь", — сказал Пойет.

Напомним, матч Греция — Казахстан состоится 21 марта 2024 года. Победитель этой пары в финале встретится с победителем матча Грузия — Люксембург, и лучшая команда дивизиона отправится на чемпионат Европы-2024 в Германию. 

 

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