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Наследство с сюрпризом: казахстанец вынужден был добиваться правды в суде

Отчество мужчины не совпадало с именем отца из-за грамматической ошибки.

Сегодня, 12:01
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Наследство с сюрпризом: казахстанец вынужден был добиваться правды в суде Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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В Жамбылской области районный суд стал на защиту прав гражданина М., который столкнулся с непростой ситуацией при оформлении наследства на недвижимость, оставшуюся от его умершего отца, передаёт BaigeNews.kz. Все бы шло гладко, если бы не одна маленькая, но значимая грамматическая ошибка в документе.

При оформлении права собственности на имущество, М. обнаружил, что в его свидетельстве о рождении указано неверное отчество, что не совпадало с данными в свидетельстве о смерти его отца. Ошибка, допущенная органами ЗАГС еще в 1981 году, стала причиной отказа в ЗАГСе на просьбу заявителя о внесении исправлений. Работники органа посоветовали М. обратиться в суд.

В своем заявлении М. просил признать факт ошибки и обязать орган ЗАГС исправить её. Суд, тщательно исследовав все документы, подтвердил наличие ошибки в отчествах, которое не соответствовало реальному имени отца, что затрудняло процесс наследования.

В результате суд удовлетворил заявление заявителя и признал факт грамматической ошибки, обязав органы ЗАГС внести исправления в свидетельство о рождении. Теперь гражданин М. сможет без преград оформить наследство, восстановив свои права и преодолев бюрократическую преграду.

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