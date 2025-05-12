Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Хален бен Мухаммед бен Заида Аль Нахаяна прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы углубления взаимодействия в политической, экономической и инвестиционной сферах.

Отметим, визит шейха Халеда осуществляется по приглашению Президента Казахстана. 11 мая высокопоставленного гостя встретили в Астане.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.