В Казахстане обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор, 47% против 45%. Основной рост в ней наблюдается сразу в нескольких секторах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение правительства.

Это следующие сектора:

машиностроение: рост на 6,9%, чему способствовало увеличение производства компьютерного оборудования, электрических приборов и транспортных средств;

черная металлургия: рост составил 10,8%. Это результат увеличения выпуска ферросплавов, стали и чугуна;

цветная металлургия: объем производства увеличился на 4,8%, благодаря росту производства меди, свинца и алюминия;

химическая промышленность: зафиксирован рост на 8,4%, значительный вклад внесло увеличение производства полипропилена и бихромата натрия.

Совокупный показатель обрабатывающей отрасли, за отчетный период, продемонстрировал положительную динамику, составив почти 5%. Таким образом, идет последовательное выполнение поручения Главы государства по укреплению промышленного каркаса страны через развитие обрабатывающего сектора экономики. Кроме того, в целях ее дальнейшего роста, принято решение об обеспечении отрасли необходимым сырьем по адекватным ценам. Это позволило в разы увеличить переработку алюминия и меди. Также это отразилось на росте производства кабеля, алюминиевой проволоки и т.д.

Для сокращения сырьевого экспорта активно ведется работа по реализации крупных проектов в обрабатывающей промышленности. Например, по железной руде планируется производство горячебрикетированного железа в Костанайской области (АО "ССГПО") и металлургический кластер в Павлодарской области (ТОО "Mineral Product International", продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь). По медной руде планируется строительство медеплавильного завода в области Абай (ТОО "KAZ Minerals Smelting" КАЗ Минералс Смэлтинг/NFC), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на базе предприятий Казахмыс (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).

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