Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заслушал отчеты профильных министерств и акиматов регионов о принимаемых мерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

"В декабре стартовал месячник пожарной безопасности. За первую неделю министерство по чрезвычайным ситуациям провело профилактические рейды с охватом более 2,5 тыс. домов в населенных пунктах страны. Проверяются печи и электрические системы. Также разъясняются правила использования пиротехнических изделий. Совместно с министерством внутренних дел проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Создано 670 мобильных групп, проведено 78 рейдовых мероприятий по местам хранения и реализации. За несанкционированную торговлю 21 человек привлечен к административной ответственности. Ведутся работы по пресечению фактов незаконного ввоза в страну пиротехнической продукции. В преддверии праздников МВД и МЧС переходят на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении.

Необходимо заблаговременно проверить увеселительные заведения и места массового пребывания людей.

"Не давать разрешения на проведение массовых мероприятий без средств пожаротушения. Провести учебные тренировки с персоналом по экстренной эвакуации людей. Особое внимание нужно обратить на недопущение заезда автомобилей с газобаллонным оборудованием в паркинги торгово-развлекательных центров, театров, спортивных комплексов. Мы должны принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций", - поручил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер дал поручения Министерству просвещения и акиматам регионов по организации полноценного досуга для детей и подростков в дни зимних каникул и новогодних праздников. Министерству культуры и информации провести широкое информирование населения о мерах безопасности в период праздничных дней.

Напомним, ранее сообщалось, что отопление восстановили в Кокшетау после аварии.