С 2021 по 2024 годы избран 2 641 аким, при этом порядка 70% из них заняли эту должность впервые. Всего уже избрано более 97% сельских акимов. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков на площадке СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Также, по его словам, Академией государственного управления при Президенте РК и партией "Аманат" при содействии Министерства разработана Программа переподготовки акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Основные цели проекта – эффективное решение вопросов местного самоуправления и обеспечение устойчивого социально-экономического развития за счет повышения профессиональных и управленческих компетенций акимов. По итогам обучения участники разработают программы экономического развития сельских округов. В настоящее время в рамках программы проходят обучение 1 815 сельских акимов из 17 регионов страны.

Кроме того, в целях расширения полномочий акимов сельских округов предлагаются следующие меры:

- предоставить акимам право нанимать работников в рамках трудового договора по установленной системе оплаты труда гражданских служащих;

- разрешить приобретение специальной техники и сельхоз техники с правом предоставления платных услуг населению;

- расширить полномочия акимов и их аппаратов по мониторингу уличной торговли, благоустройству общественных мест, контролю за использованием детских игровых площадок, предоставление платных услуг и других вопросов.

"Эти нововведения будут дополнительно проработаны с депутатами Мажилиса Парламента", – добавил спикер.

Еще одним из актуальных вопросов, как отметил Бауыржан Омарбеков, является расширение источников доходов сельского бюджета. В настоящее время доходы 4 уровня бюджета формируются за счет 8 видов налоговых поступлений и различных поступлений из районного бюджета, штрафов и трансфертов.

С момента внедрения доходов 4 уровня доходы увеличились в два раза. Так, по итогам 2023 года плановые поступления бюджета 4 уровня составили 308 млрд тенге, а фактически поступило 320 млрд тенге, что на 103,8% выше плана.

При этом вице-министр подчеркнул необходимость увеличить финансовую самостоятельность сельских бюджетов.

В этой связи предлагается расширить доходные источники бюджета сельских округов за счет передачи следующих поступлений:

- части налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- платы за пользование водными ресурсами;

- лицензионного сбора за право заниматься отдельными видами деятельности;

- платежей за использование лицензий на отдельные виды деятельности.

Кроме того, в рамках нового проекта Бюджетного кодекса планируется передать в бюджет IV уровня налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых.

Таким образом, собственные доходы бюджета IV уровня ожидается увеличить в 4 раза – с 68 млрд тенге до 263 млрд тенге.

Работа по расширению доходных источников сельских бюджетов будет продолжена.