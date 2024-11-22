Насколько надёжна финансовая подушка Казахстана?

Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах Сената Парламента ответил на вопросы журналистов касательно объема государственного долга. Он рассказал, что Международный валютный фонд, Всемирный банк, международные рейтинговые агентства ежегодно оценивают уровень развития экономики, уровень финансовой устойчивости Казахстана и отмечают стабильно низкий размер государственного долга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

"Последние изменения, которые произошли в международных кредитных рейтингах, свидетельствуют о фискальной, финансовой устойчивости нашей страны. У нас имеются значительные валютные резервы в виде Национального фонда, золотовалютных резервов, размер которых превысил уже больше 100 млрд долларов и это та финансовая подушка безопасности, которая позволяет нам активно привлекать инвестиции. Мы приняли Концепцию управления государственными финансами. В ней прописаны ограничения - госдолг, в целом, не должен превышать 32% от ВВП страны. Сейчас данный показатель составляет порядка 23%, то есть мы находимся на достаточно безопасном и комфортном уровне по объему государственного долга", - отметил Байбазаров

Также глава МНЭ подчеркнул, что этот долг нужно рассматривать как инвестиции, благодаря привлечению которых создаются активы, позволяющие развивать казахстанскую экономику:

― Мы строим дороги, инвестируем в инфраструктуру, запускаем новые производства. Это создает прочную основу для развития экономики в дальнейшем, чтобы обеспечивать экономический рост нашей страны.

Ранее стало известно, что подтверждён суверенный кредитный рейтинг Казахстана.