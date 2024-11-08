Насколько коммунальные службы Астаны готовы к сильным снегопадам

Свыше семисот человек и трехсот единиц техники будут убирать снег на улицах Астаны грядущей зимой, передает BaigeNews.kz.

Протяжённость магистральных и главных улиц в столице превышает 450 километров. Готовясь к холодному сезону, в городе определили 22 маршрута для уборки. Основной упор будет сделан на центральные районы, где находятся госучреждения и на деловые центры, рассказывают в компании "Астана Тазалық".

Сегодня готовность собственной техники составляет 90%. Ее часть уже можно было видеть на столичных улицах после ураганного ветра, принесшего вслед за собой осадки. В случае крупных метелей и обильного снега, коммунальные службы будут привлекать 400 единиц дополнительной спецтехники, в том числе самосвалы, погрузчики и тракторы.

"Работы по уборке города имеют ярко выраженный сезонный характер. Новая техника закупается благодаря поддержке столичного акимата в рамках реализации экопрограммы "Таза Қазақстан". Это позволяет повышать эффективность работы и снижать негативное воздействие на окружающую среду", - отмечают в компании.

В одном только столичном районе "Нура" парк спецтехники увеличили на 20%, включив новые грейдеры, лаповые погрузчики, самосвалы и малую механизированную технику. В пресс-службе местного акимата подчеркнули, что с этого года подрядчики обязаны закупать ручную технику для обработки тротуаров реагентом и солью.

"Приобретено 24 ручных пескоразбрасывателя. Для зимней очистки район разделен на 13 маршрутов. Подготовлено 307 единиц крупногабаритной техники, а также в штате подрядчиков работает около 470 дорожных рабочих. На складах хранится 2330 тонн технической соли, 3660 кубометров песко-соляной смеси и 118 тонн реагентов. При необходимости запас соли будет пополняться в течение зимнего периода. Технику у нас закупают сами подрядчики", - рассказали в пресс-службе акимата.

Техника, к слову, закупается зарубежная. Но не потому, что отечественные производители хуже, говорят в акимате, а из-за технических требований, опубликованных на сайте госзакупок.

Зачастую труд коммунальных служб остается незамеченным, так как люди предпочитают считать отсутствие снега на улицах чем-то само собой разумеющимся. О работе коммунальной службы, какой ее видят изнутри, рассказала дорожный рабочий Жаныл Курмангалиева. Вот уже три года жительница столицы помогает городу функционировать как единый механизм.

"Существуют три смены. В первой мы выходим на улицы с шести утра и проводим уборку до трех часов дня. Во второй, с восьми утра до пяти вечера. Ну и есть рабочие часы с восьми вечера и до пяти утра. А с первого ноября рабочие уже перешли на зимний режим", - рассказывает Жаныл Курмангалиева.

Фото: "Астана Тазалық"

Дорожный рабочий признается: сложности в работе тоже есть. Днем, например, уборке снега мешает интенсивное движение на дорогах. Стоянки обычно заняты автомобилями, поэтому с ними тоже возникают проблемы.

"Ночью, когда работаем, гораздо легче убирать. Да и техникой управлять из-за этого удобнее. Самые сложные участки в Астане, наверное, расположены в Есильском районе. Мало того, что тут расположен административный центр, так в Астану еще и часто прилетают гости из-за рубежа. За чистотой тут следят особенно, стараемся ее поддерживать на уровне. А вообще, каждый участок по-своему сложный", - говорит Жаныл Курмангалиева.

К слову, рабочим предоставляется обед: первое, второе, салат, чай горячий и хлеб. Его привозят прямо на место. Это для того сделано, чтобы они не привозили еду из дома.

Напомним, согласно прогнозу погоды в ноябре казахстанцев ждет частая смена теплых и морозных дней, с осадками в виде снега. Жителям страны предстоит готовиться к порывистому ветру с метелями, гололедом и туманами. По-настоящему зимняя погода наступила уже во второй половине месяца. На севере, в центре и востоке республики ночью столбики термометров могут отпускаться до минут двадцати четырех градусов по Цельсию.