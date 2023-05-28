Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца

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Полиция Енбекшинского района Алматинской области расследует шокирующее дело предполагаемого педофила. Мужчину подозревают в том, что он на протяжении 10 лет насиловал двоих родных дочерей, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Сандугаш Дуйсенова. По её словам, за помощью к ней обратилась подписчица, которая хочет защитить племянниц.

"Родной отец сначала изнасиловал старшую дочь, а потом младшую! Причем в извращенной форме. На протяжении 10 лет занимался с ними поочередно сексом. Мама девочек знала, но молчала. Кстати, отец семейства женат на двух женщинах и обе с детьми живут в одном доме в Иссыке. Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой", — написала Сандугаш Дуйсенова.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в районной полиции.