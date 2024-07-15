Насильное выселение: суд арестовал Марата Айтенова

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении брата бывшего акима Шымкента Марата Айтенова, передаёт BaigeNews.

По обстоятельствам дела правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство.

"В ходе судебного заседания правонарушитель вину свою не признал. Он пояснил, что бывшая супруга отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку. Он стал тянуть ее, сидевшую на полу, за ноги, чтобы отобрать детей. Отметил, что нецензурной бранью не выражался, ее не бил", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, бывший супруг, незаконно находясь при ее выселении, напал на нее, причинил ей телесные повреждения.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, пояснениями потерпевшей.

Санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение либо административный арест на 5 суток.

"С учетом приведенных выше обстоятельств, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и посягающего на права личности, правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 73 КоАП. Ему назначено взыскание - арест на 5 суток", - добавили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.