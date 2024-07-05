Насильника малолетней девочки приговорили к 22 годам тюрьмы в Мангистауской области
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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина "П", обвиняемого в неоднократном изнасиловании и совершении иных действиях сексуального характера в отношении малолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс служба суда.
"С августа по ноябрь 2023 года, используя беспомощное состояние малолетней, подсудимый неоднократно насиловал и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов и протоколами следственных действий.
"Подсудимый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.120, ч.4 ст.121 УК и в соответствии со ст.58 ч.4 УК, путем частичного сложения назначенных наказаний, осужден к 22 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - уточнили в суде.
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