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Насильника малолетней девочки приговорили к 22 годам тюрьмы в Мангистауской области

Сегодня, 11:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: baigenews.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина "П", обвиняемого в неоднократном изнасиловании и совершении иных действиях сексуального характера в отношении малолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс служба суда.

"С августа по ноябрь 2023 года, используя беспомощное состояние малолетней, подсудимый неоднократно насиловал и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов и протоколами следственных действий.

"Подсудимый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.120, ч.4 ст.121 УК и в соответствии со ст.58 ч.4 УК, путем частичного сложения назначенных наказаний, осужден к 22 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - уточнили в суде.

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