Насильника малолетней девочки приговорили к 22 годам тюрьмы в Мангистауской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина "П", обвиняемого в неоднократном изнасиловании и совершении иных действиях сексуального характера в отношении малолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс служба суда.

"С августа по ноябрь 2023 года, используя беспомощное состояние малолетней, подсудимый неоднократно насиловал и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов и протоколами следственных действий.