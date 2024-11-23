Насилие над детьми: как распознать жертву и вовремя прийти на помощь

Четверо детей стали жертвами насилия в Павлодарской области. Это три разных случая. Одна из девочек пострадала от рук отчима, над другой надругался опекун. Позже ребёнка вернули в детский дом. Также жертвами насилия стали двое детей из одной семьи – брат и сестра. Почему дети так долго молчали и кому решили довериться – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Шокирующие подробности озвучили представители управления образования, полиции и уполномоченный по правам ребёнка.

Истории пострадавших

Накануне стало известно о шокирующем случае в Железинском районе Павлодарской области. Девочка стала жертвой насилия в возрасте десяти лет. На тот момент она воспитывалась в приёмной семье и пострадала от рук своего же опекуна. Всего в семье росли пятеро детей – малыши и дети постарше 2002-2009 годов рождения.

Два года назад приёмные родители вернули детей в госучреждение. Сказали, что те "показывают характер", не слушаются и с ними не удаётся справиться. Довольно долго девочка никому не говорила о случившемся. Позже во время планового медосмотра пострадавшая рассказала врачу-гинекологу, что с ней произошло.

Информацию сразу же передали в правоохранительные органы. Бывший опекун об этом узнал и застрелился. Информацию подтвердили в региональном департаменте полиции.

"Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", – сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле. Полицейским, медикам и психологам также предстоит выяснить, не подвергались ли насилию другие дети, которые какое-то время провели в той же приёмной семье.

В управлении образования отметили, что семью не раз посещали представители школы и социальный педагог, но признаков насилия по отношению к детям не было замечено.

Два других резонансных случая произошли в селе Майкаин Баянаульского района, но в разное время и с разными детьми. Девятиклассница смогла рассказать о насилии классной руководительнице. Педагог обходила все семьи, где детей воспитывают неродные папы и мамы. Так положено. Считается, что они в группе риска. Атмосфера в одной из семей, где живёт её ученица, педагогу не понравилась и она попыталась вывести ребёнка на откровенный разговор.

"Только в этой семье ей не понравилось поведение отчима, который был агрессивен, который не совсем адекватно себя вёл. Со слов классного руководителя, она обратила внимание на его взгляд, который он бросал на ребёнка. Это был не взгляд отчима, это был не взгляд папы. Это был взгляд мужчины на свою женщину. Поэтому классный руководитель стал пристально присматриваться к девочке, спрашивать, всё ли хорошо?" - рассказала уполномоченный по правам ребёнка по Павлодарской области Сауле Шакенева.

Детский омбудсмен отметила: неудивительно, что девочка молчала о происходящем. Тысячи взрослых женщин живут в насилии и молчат об этом. А ребёнка ещё и запугивали, угрожая зарезать её близких.

"Учительница на каждом своём уроке, на каждом классном часу говорила детям: "Что бы ни происходило с вами, вы должны мне об этом сказать. Я всегда буду вас защищать. Я всегда буду на вашей стороне, вы можете мне доверять". После очередного такого классного часа, – наверное, это была та самая последняя капля, – ребёнок подошёл и признался. На сегодняшний день с ребёнком работают, семью оттуда перевезли. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь", – поделилась Сауле Шакенева.

Третий случай тоже произошёл в Майкаине. Жертва насилия – студентка колледжа. Педагоги заметили изменения в поведении девочки, что привело к обращению в полицию.

"Это выявили педагоги колледжа, заметив вялое состояние и настроение. Они обратились сначала в медучреждение, потом в полицию. На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия", – сообщила Самал Айтказина, руководитель управления образования области.

В ходе следствия выяснилось, что жертвой насилия также стал брат девочки. Он ещё учится в школе, они погодки. Как сообщили в полиции, задержаны два человека, они находятся в ИВС. Расследование – на особом контроле.

"По фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности в посёлке Майкаин Баянаульского района возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия. В отношении подозреваемых лиц избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества, – прокомментировала Бибигуль Камзина, старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции.

Уполномоченный по правам ребёнка уточнила, что преступления произошли не вчера и даже не месяц назад. Просто дети молчали о происходящем.

"Данные факты были установлены благодаря тому, что это выявил классный руководитель, а второй факт был выявлен в ходе предварительного следствия по другому делу. Ещё один – благодаря тому, что сотрудники детского дома также расположили девочку к доверительной беседе", – высказалась Сауле Шакенева.

Взрослых и детей она призвала сообщать о подобных фактах на её личный номер телефона и в службы 111, 112, 102.

Кроме того, прошлым вечером в поселке Майкаин было проведено выездное совещание с участием представителей областной прокуратуры, полиции, управлений образования и здравоохранения. В отношении отдельных сотрудников открыты служебные проверки.

Жестокая статистика

С начала года в Павлодарской области совершено 30 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 16 из них выявлено педагогами. Самому младшему из потерпевших – восемь лет. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено к ответственности более 400 родителей.

"На сегодняшний день на учёте в организациях образования состоят 573 неблагополучные семьи, в которых воспитываются 1362 несовершеннолетних, из них школьного возраста – 828. На особом контроле у нас находятся неблагополучные семьи, воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью", – уточнила руководитель регионального управления образования.

Ранее, в августе этого года, павлодарцев потрясла новость о том, что в регионе изнасиловали двух девочек-подростков. Это сделал человек, вхожий в семью. Одна из девочек позже призналась, что на протяжении нескольких дней не могла даже сидеть от боли.

Следующим шоком стала новость о 12-летней школьнице, которая родила ребёнка. Беременность заметили учителя, когда девочка вернулась в школу после каникул. Было заведено дело по факту изнасилования в отношении родственника девочки. И это только несколько случаев.

Мнение психолога

Как понять, что ребёнок в семье подвергается насилию, и почему дети не обращаются за помощью к учителям и другим взрослым, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук Татьяна Кравцова.

По словам специалиста, первое, на что стоит обратить внимание педагогам, воспитателям и родственникам, – это изменения в поведении. Обычные детские радости и увлечения будут поставлены на паузу. У ребёнка резко могут поменяться привычки и интересы, проявляется это в отказе от увлечений и хобби. Кроме того, боясь быть отвергнутыми, жертвы насилия могут скрывать синяки и хранить всё в себе.

"Насилие, неважно какое – физическое, эмоциональное, – заставляет психику ребёнка работать на уровне выживания и приспособления, а не развития. Это значит, что обычная жизнь с её достижениями, успехами, общением будет поставлена на паузу. Дети стараются подстроиться под агрессора, снизить и самортизировать страшные моменты, связанные с насилием. Они скрывают синяки, ссадины, следы побоев, покрывают своих насильников, потому что боятся отвержения и осуждения, непринятия родителями и другими взрослыми их слабости", – говорит психолог.

Часто дети, подвергшиеся насилию, охвачены сильным неврозом.

"У них нарушается сон, возникают проблемы в общении, обучении, появляются депрессивные эпизоды, панические атаки, энурез, алопеция. Они становятся склонны к агрессии и проговаривают крайне негативные комментарии в отношении людей, родственников, родителей или других детей. Проживая событие насилия или домогательства снова и снова, или прокручивая в голове воспоминания о случившемся, они усиливают собственное состояние страха и беспомощности", – отмечает Татьяна Кравцова.

Психолог объяснила: мышление ребёнка отличается от мышления взрослого человека. Дети склонны винить в произошедшем себя.

"Дети чаще всего не обращаются за помощью из-за страха быть отвергнутыми, в том числе родителями. Им кажется, что виноватыми в том, что с ними случилось, являются они сами. Это значит, что, по их мнению, они совершили проступок. Взрослые знают, что жертва не виновата, но у ребёнка иная логика. Вспомните собственные слова, какие вы адресуете детям, если они что-то натворили: "Надо было думать", "Почему ты....", "А я тебе говорил...". Вот и срабатывает механизм: "Если со мной случилось что-то плохое – от сломанной руки, до насилия, – виноват я сам, и нужно самому разбираться с этим". Дети испытывают вину перед близкими за факты насилия над собой, за то, что не оправдали ожидания родственников, за то, что разочаровали", – объяснила психолог.

В некоторых случаях дети решаются рассказать о произошедшем близким. Например, самому родному человеку – маме. Но не все родители готовы в это поверить.

"Есть мнение психологов, что дети всё же рассказывают родителям о домогательствах и фактах насилия. Не все, но рассказывают. Согласно исследованиям, вне зависимости от возраста и тяжести совершённого против них преступления 48% опрошенных никому не рассказывали о произошедшем. В случаях с детьми родители часто замалчивают факт насилия, не зная как реагировать на информацию, они выбирают стратегию: "Если не признавать это, то этого и не было", – дополнила психолог.

Стоит отметить, что многие общественники давно выступают за то, чтобы проводить с детьми в школах уроки полового воспитания. Хотя бы рассказывать им о "правиле трусиков". Это помогает ребёнку осознать свои границы, распознать опасные ситуации и вовремя сообщить о них взрослым. Например, павлодарский депутат Гульжайна Даримова давно предлагает проводить в школах беседы на тему полового воспитания: говорить о половой неприкосновенности, буллинге, повторять детям, что если к ним пристают, издеваются, то говорить об этом взрослым – не стыдно. Однако поддерживают эту инициативу далеко не все родители