Нашу страну за рубежом стали называть средней державой - Президент
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Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz. Президент отдельно остановился на вопросах внешней политики, которая напрямую влияет на внутреннюю ситуацию в стране и благополучие граждан.
"Казахстан осуществляет сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс, исходя из национальных интересов. Нынешний год выдался для нас очень насыщенным на международные события. Казахстан председательствовал сразу в нескольких многосторонних объединениях и организовал целый ряд масштабных мероприятий. Особо надо отметить саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. Наше государство последовательно укрепляет свою субъектность на мировой арене, вносит значимый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление глобальных вызовов. Задача казахской дипломатии, опирающейся на многовековые традиции Великой степи, – сделать голос Казахстана на мировой арене более весомым. Нашу страну за рубежом стали называть средней державой, но это не повод для самоуспокоения, а стимул к дальнейшей активной работе. Вы видите, что в мире множатся различные конфликты, набирает обороты новая гонка вооружений, обостряются торговые войны. Но самое опасное – это милитаризация сознания, рост недоверия и неприятие позиций друг друга, сужение поля для диалога и консенсуса. Все это – признаки кардинально меняющегося миропорядка. Мы делаем все возможное, чтобы в таких реалиях оставаться территорией стабильности и согласия", – заявил он.
Глава государства указал на то, что мир и прогресс начинаются с воспитания в семье, чистоты на улицах, согласия в обществе. Именно поэтому в своих выступлениях он постоянно говорит о диктатуре Закона и Порядка.
"Это наш тщательно продуманный фундаментальный принцип, который должен укорениться в общественном сознании. Ведь, как гласит известное изречение, "право – это искусство добра и справедливости". Закон для того и нужен, чтобы защищать права и свободы граждан, обеспечивать порядок в обществе. Конечно, всегда будут люди, недовольные суровыми, на их взгляд, законами, и утверждающие, что происходит "закручивание гаек". Но те, кто хочет жить в безнаказанности и вседозволенности, по сути, выступают против интересов народа и страны. Государство продолжит принимать меры для реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, будет жестко бороться с хулиганством и организованной преступностью", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что только взаимная поддержка и солидарность, устремленность к высоким целям позволят повысить авторитет нашей страны и сделать узнаваемым и авторитетным наш бирюзовый паспорт.
"Нужно относиться друг к другу с уважением, вниманием и заботой. Нам необходимо противостоять любым трудностям и работать сообща на благо Родины. Мы должны вместе строить Справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день. Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми. В этой главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: "Жақсының жақсылығын айт". Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое", – убежден Глава государства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что достижения Казахстана – это общий успех всего народа. Затем он вручил высокие награды и государственные премии группе граждан, чьи заслуги были отмечены в канун Дня Республики.
В ходе церемонии выступили вице-президент Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан Аскар Джумадильдаев и директор ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Георгий Прокоп, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері", а также лауреат Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая писатель Кулбек Ергобек, "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" генеральный директор АО "Национальный научный медицинский центр" Абай Байгенжин и учитель казахского языка школы Haileybury Astana Озода Маннопова, награжденная медалью "Шапағат".
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