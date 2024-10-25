Нашли с помощью дрона: в полиции рассказали подробности поимки подозреваемого в изнасиловании

Благодаря высокотехнологичному оборудованию удалось задержать преступника, сбежавшего из изолятора временного содержания, передаёт BaigeNews.kz.

После побега подозреваемого, правоохранительные органы организовали поисковую операцию, задействовав не только сотрудников полиции и добровольцев из числа волонтеров и местных жителей, но и специальное оборудование, в том числе дрон ДЧС Алматинской области.

"Использование дрона стало ключевым фактором в успешной поимке беглеца. Беспилотник, оснащенный камерой высокого разрешения, позволил обследовать труднодоступные участки местности, где мог скрываться преступник. Получив информацию о возможном месте нахождения подозреваемого, правоохранители использовали возможности дрона с камерой ночного видения. Во время полета дрон зафиксировал движение в одном из заросших и труднопроходимых районов. Убедившись, что обнаруженный человек соответствует описанию беглеца, сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. Этот случай еще раз подчеркнул важность применения современных технологий в правоохранительной сфере", — рассказали в ДП области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl)

Напомним, 21 октября подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС в Талгаре, находящегося в районном управлении полиции. Дом беглеца взяли под наблюдение. Ранее замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса рассказал о том, как идёт расследование побега.

25 октября полицейскии сообщили о задержании мужчины. Сейчас он снова водворён в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.