Наши учёные обладают большим потенциалом в сфере медицины и биотехнологий - Глава государства
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На встрече с учёными в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги научных работников, передаёт BaigeNews.kz.
"Наши учёные обладают большим потенциалом в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. В нашей стране успешно работают крупные предприятия, способные выпускать аналоги востребованных препаратов, оригинальные вакцины и другую медицинскую продукцию. Важно последовательно улучшать обеспеченность лекарствами и медицинскими изделиями отечественного производства. Мы налаживаем взаимодействие с передовыми международными компаниями в этих сферах", - сказал глава государства.
Важным показателем прогресса отечественного здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни в стране.
"Данный показатель уже превысил планку в 75 лет, но всё ещё уступает показателям ведущих государств мира практически на целое десятилетие. А это означает, что в данном направлении нам есть к чему стремиться", - отметил президент.