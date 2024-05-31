Наши учёные обладают большим потенциалом в сфере медицины и биотехнологий - Глава государства

На встрече с учёными в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги научных работников, передаёт BaigeNews.kz.

"Наши учёные обладают большим потенциалом в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. В нашей стране успешно работают крупные предприятия, способные выпускать аналоги востребованных препаратов, оригинальные вакцины и другую медицинскую продукцию. Важно последовательно улучшать обеспеченность лекарствами и медицинскими изделиями отечественного производства. Мы налаживаем взаимодействие с передовыми международными компаниями в этих сферах", - сказал глава государства.

Важным показателем прогресса отечественного здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни в стране.