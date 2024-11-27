Наши страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница – Токаев

Казахстан и Россию объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница, напоминает Президент Касым-Жомарт Токаев в статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"На наш взгляд, это граница вечной дружбы и подлинного добрососедства. Крайне важно и то, что в приграничных регионах с обеих сторон проживают около 32 млн человек. Регионы двух стран вносят значительную лепту в укрепление наших межгосударственных отношений. Поэтому важным пунктом программы визита станет совместное участие глав государств в работе XX Форума межрегионального сотрудничества", - отмечает Глава государства.

Токаев выразил уверенность, что "предстоящий визит придаст мощный импульс инвестиционному и торговому взаимодействию, будет способствовать запуску новых совместных проектов на благо граждан двух государств".