Наши спортсмены будут биться за медали — Маржикбаев об Азиаде-2023

В китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX Летних Азиатских игр. Масштабное мероприятие состоялось на Центральном стадионе Олимпийских видов спорта, также известном как "Большой лотос", вмещающем 80 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.



В церемонии открытия Азиады-2023 принял участие Председатель КНР Си Цзиньпин, а также приглашённые лидеры и должностные лица из десятков стран Азии, включая министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева.



Масштабное представление, в рамках которого прошли выступления артистов, цифровой фейрверк и церемония зажжения огня Азиатских игр, также вместило в себя шествие команд. Напомним, что знаменосцами сборной Казахстана были чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Надежда Дубовицкая.

"Сегодня вся Азия наблюдала за церемонией открытия XIX Азиатских игр. Перед нашей командой стоит задача оправдать ожидания болельщиков и превзойти результаты прошлой Азиады. Сборная Казахстана долго готовилась к этим соревнованиям, но работа на этом не заканчивается: спортсмены будут биться за медали, а мы, в свою очередь, намерены провести ряд двусторонних встреч с нашими иностранными партнерами", – отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Напомним, что в Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8-ми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.



А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

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