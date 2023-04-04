Наши люди: Олжас Рахметов о спасательной операции в Турции, жизни и рождении дочери

"Наши люди" - проект BaigeNews.kz, рассказывающий о казахстанцах, которые каждый день трудятся, не задумываясь о мировой славе и вселенских богатствах.

Первый гость студии - спасатель Олжас Рахметов. После разрушительного землетрясения в Турции он был одним из тех, кто помогал искать людей.

Мужчина поделился своими принципами жизни.