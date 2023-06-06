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  • Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни
baigenews.kz Сегодня, 19:49
217
Сегодня, 19:49
217
Фото: baigenews.kz

Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни

Герой выпуска "Наши люди" – казахстанский актёр кино Бекзат Достанов. Он снимался в картинах "Должник", "Тендер", веб-сериале "Первая отрицательная".

Корреспонденту портала BaigeNews.kz Бекзат рассказал о том, как стал актёром, как ему удаётся погрузиться в роли и какие проблемы есть в казахстанском кинематографе. 

"Чего не хватает казахстанскому кино? Смелости. Смелости, чтобы отказаться от этих тупых комедий, прекратить снимать сериалы, связанные с "казахским" менталитетом, который на самом деле не такой уж и казахский. Это уже какой-то старый менталитет, сейчас уже такое не так часто увидишь. Но при этом продолжают снимать... Почему мы продолжаем снимать тематику Бората?" - считает молодой актёр.

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Журналист
Сегодня, 19:49
217
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