Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни

Фото: baigenews.kz

Герой выпуска "Наши люди" – казахстанский актёр кино Бекзат Достанов. Он снимался в картинах "Должник", "Тендер", веб-сериале "Первая отрицательная".

Корреспонденту портала BaigeNews.kz Бекзат рассказал о том, как стал актёром, как ему удаётся погрузиться в роли и какие проблемы есть в казахстанском кинематографе.