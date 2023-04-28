Наши дети будут еще активнее участвовать в турнирах – Тимур Турлов

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В интервью корреспонденту BaigeNews.kz президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов поделился своими эмоциями от победы юных шахматисток на чемпионате в Греции и рассказал о планах федерации.

"У нас будут еще международные соревнования в Казахстане в течение этого года. Как только будет точное расписание, мы все объявим. Уверен, что мы сможем в этом году вывести на новый уровень наши казахстанские соревнования. Наши дети будут активнее путешествовать по стране, участвовать в турнирах. Мы постараемся помочь в организации, чтобы у ребят было больше игровой практики", - сказал он.

Напомним, с 14 по 22 апреля в Греции проходил чемпионат мира по шахматам до 17 лет. В общем зачете Казахстан занял первое место, выиграв 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

"Мы очень гордимся нашими спортсменками. Благодаря их огромному вкладу наша сборная смогла занять первое место по количеству медалей. Для нас это подтверждение блестящего будущего, в том числе для нашей страны", - отметил наш собеседник.

Турлов подчеркнул, что Федерация будет всячески поддерживать юных шахматистов и создавать для них хорошие условия. Он также дал напутствие начинающим спортсменам.

"В первую очередь не сдаваться, не отступать от дела, которое ты начал. На самом деле, в шахматах сдаваться можно, если борьба не имеет смысла. Но жизнь - это не игра, мы никогда не знаем, что произойдет, каким будет следующий ход, поэтому нужно идти до конца. Я желаю им быть в гармонии с собой, победить свои слабости", - сказал он.