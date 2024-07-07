Нашествием лягушек обеспокоены жители Атырауской области
Сегодня, 00:22
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Сегодня, 00:22Сегодня, 00:22
82Фото: pexels.com / иллюстративное
В Кызылкугинском районе Атырауской области после недавних паводков началось массовое нашествие лягушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.
Жители села Буйрек столкнулись с тем, что лягушки проникают в их дома через щели в стенах и открытые окна.
Мелкие лягушки прячутся в ванных комнатах и кухнях, тогда как более крупные особи заползают в спальни и гостиные, мешая людям спать и вызывая сильное беспокойство.
"Это ужасно! Лягушки повсюду: на полу, на стенах, в ванной. Я не могу спокойно спать", — поделилась одна из жительниц села.
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