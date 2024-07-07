Нашествием лягушек обеспокоены жители Атырауской области

В Кызылкугинском районе Атырауской области после недавних паводков началось массовое нашествие лягушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.

Жители села Буйрек столкнулись с тем, что лягушки проникают в их дома через щели в стенах и открытые окна.

Мелкие лягушки прячутся в ванных комнатах и кухнях, тогда как более крупные особи заползают в спальни и гостиные, мешая людям спать и вызывая сильное беспокойство.

"Это ужасно! Лягушки повсюду: на полу, на стенах, в ванной. Я не могу спокойно спать", — поделилась одна из жительниц села.