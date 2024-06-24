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Нашествие змей в Шымкенте: что советуют спасатели

Сегодня, 21:28
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:28
Сегодня, 21:28
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Фото: pxhere.com

Жители Шымкента жалуются на нашествие змей. По данным оперативно-спасательного отряда ДЧС, с начала года было 120 выездов из-за рептилий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Среди выловленных экземпляров встречаются и ядовитые.

Специалисты связывают повышенную активность змей с аномальной жарой, которая установилась в регионе. В поисках прохладных и влажных мест пресмыкающиеся пробираются к людским жилищам. Но, как правило, они не агрессивны.

"Жарко, из-за этого прячутся. Когда увидите, нужно сразу звонить в 112. Ловим, в банку кладём и в безопасное место доставляем. Мы их не убиваем, не трогаем. Потому что природа так создала, у них тоже функция имеется в этой жизни", - сказал руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента Орынбасар Туртбаев.

 

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