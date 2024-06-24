Нашествие змей в Шымкенте: что советуют спасатели

Жители Шымкента жалуются на нашествие змей. По данным оперативно-спасательного отряда ДЧС, с начала года было 120 выездов из-за рептилий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Среди выловленных экземпляров встречаются и ядовитые.

Специалисты связывают повышенную активность змей с аномальной жарой, которая установилась в регионе. В поисках прохладных и влажных мест пресмыкающиеся пробираются к людским жилищам. Но, как правило, они не агрессивны.