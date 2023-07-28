Нашествие каракуртов в Баянаульском нацпарке: ученые сообщили результаты

Фото: wildfauna.ru

Наличие каракуртов в природе Баянаульского национального парка подтвердили специалисты института зоологии. Напомним, исследователи после обнаружения отдыхающими пауков, похожих на опасный вид, выехали в Павлодарскую область. Часть образцов, при этом, забрали с собой для детального изучения в Алматы. Сегодня в нацпарке сообщили, опасения подтвердились, и теперь предстоит собрать всех каракуртов для уничтожения, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Изначально о нашествии опасных пауков заговорили туристы, которые оказались на территории поселка Торайгыр. Там они засняли на камеру насекомых, указывая, что это именно каракурты. Бурное обсуждение началось в соцсетях после публикации ролика.

Между тем, многие отдыхающие перепугались. Лето жаркое и в этом году наплыв туристов в Баянаульском районе большой. А учитывая, что каракурты ядовиты, то многим в буквальном смысле стало страшно за свою жизнь.

В национальный парк в итоге выехали специалисты из казахстанского института зоологии. На протяжении нескольких дней собирали образцы пауков, но на месте заключение выдавать не стали.

"На территории Баянаульского государственного национального природного парка специалистами отдела науки и мониторинга был обнаружен очаг каракурта в квартале 6 Жасыбайского подразделения (уч. Торайгыр). В связи с чем было направлено письмо в Институт зоологии для детального определения. Проведена работа совместно со специалистами института зоологии по обследованию местности. Были взяты образцы пауков каракурта для исследования в лабораторных условиях", - сообщила глава отдела науки и мониторинга Баянаульского государственного национального парка Динара Куншуакова.

В Баянаульском нацпарке сообщили, сегодня поступили результаты исследования из института зоологии, подтверждающие, что обнаруженные пауки именно каракурты. В ведомстве отмечают, пауки обладают сильно выраженным половым диморфизмом, т.е. самки сильно отличаются от самцов размерами.

"Специалистами Баянаульского государственного национального природного парка проводится работа по сбору пауков каракурта с коконами для уничтожения. В целях недопущения распространения. Проводятся разъяснительные работы среди населения, отдыхающих на предмет поведения в дикой природе. Регулярно проводится очистка территории от бытового и строительного мусора вокруг мест скоплений отдыхающих, поскольку мусорные свалки создают благоприятные условия для каракурта, предоставляя места убежища и кормовые ресурсы", - рассказала Динара Куншуакова.

Ранее доктор биологических наук Канат Ахметов высказал мнение, что каракурты вполне могли появиться в Баянаульской местности. Как правило, происходит это не в результате миграции пауков, их просто случайно завозят при транспортировки фруктов. Такая ситуация ранее уже была несколько лет назад, когда опасный вид насекомого обнаружили вблизи Павлодара. Между тем, помимо каракуртов, предупредили специалисты, остерегаться в нацпарке стоит волков, пчел и змей.