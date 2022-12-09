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Телеграм-канал "БОРТ №1" Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57
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Фото: Телеграм-канал "БОРТ №1"

"Наша задача - стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий" - Токаев о ЕАЭС

Казахстан заинтересован в развитии интеграции в ЕАЭС, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Он предложил странам Союза стать лидерами в сфере цифровых технологий, передает BaigeNews.kz

"Хотел бы еще раз подчеркнуть – Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны", - сообщил он.  

По его словам, наши народы и народ Казахстана, наши предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции.

"Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке Союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT технологии и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов Аstana Hub, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге", - сказал Токаев.

Он отметил, что можно было использовать этот опыт для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба.

"Наша задача, как Союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. Это задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении", - заявил президент Казахстана. 

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#ЕАЭС #Токаев #Бишкек
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:57
200
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