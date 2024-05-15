"Наш труд вообще не ценят": алматинцы ради селфи топчут цветочные клумбы

Алматинцев пообещали наказывать за уничтожение цветов на клумбах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ради эффектных селфи горожане затаптывают целые клумбы и срывают растения, которые высаживают для украшения улиц.

Наглядным примером служит цветник вдоль реки Есентай. Это очень популярная зона для фотосессий. В сезон здесь цветут тюльпаны, нарциссы, крокусы. Скоро зацветут розы и лилии. В поисках изящного ракурса люди бесцеремонно заходят на клумбы, срывают саженцы и оставляют после себя вытоптанные места. Многие заходят в самую гущу. А некоторые после фотосессий ещё и устраивают пикники и там же бросают мусор.

Возмущаются рабочие, которые высаживают цветы. Их труд обесценивают не только охотники за селфи, но и те, кто не следит за своими собаками.

"Например, в парках сажаем цветы в надежде, что они будут радовать своим видом. А некоторые приходят и вытаптывают сами или с собаками. На наши замечания особо не реагируют. Получается, наш труд вообще не ценят", – говорит сотрудница подрядной организации Женисгуль Нуртамбек.

После массовых возмущений в соцсетях в акимате города напомнили: порча растений в общественных местах предусматривает штрафы от 73 тысяч тенге.

"Согласно действующему законодательству, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность: на физических лиц – в размере 20 МРП, на субъекты малого предпринимательства – 30 МРП, среднего предпринимательства – 40 МРП и на субъекты крупного предпринимательства – в размере 100 МРП", – говорит главный специалист управления экологии и окружающей среды Алматы Нуркен Акмырза.

Вот только целенаправленно нарушителей никто не ловит. Штраф могут выписать, если полицейские поймают хулигана с поличным или увидят подобные фото в интернете.