"Наш организм к ним не готов" - врач-нарколог о вреде синтетических наркотиков

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Многие считают, что современные синтетические наркотики не так опасны и губительны для здоровья, как природные виды "зелья". Но на самом деле синтетика может иметь непредсказуемые побочные эффекты. Легкая доступность веществ стала огромной проблемой в последнее время. В Интернете в свободном доступе можно найти множество рекламы о продаже наркотиков. Молодых людей, вовлекающихся в наркобизнес, становится всё больше.

Почему молодёжь употребляет синтетику, как это влияет на здоровье, как бороться с зависимостью? Об этом корреспондент BaigeNews.kz поговорила с врачом-наркологом столичного Центра психического здоровья Токтаром Койшибековым.

- Что такое синтетические наркотики?

- Наркотики - это вещества, которые запрещены законом. Многие молодые люди не понимают, что всё связанное с наркотиками, начиная от приобретения, закладок, распространения, рекламы - уголовно наказуемо.

Все почему-то считают, что бывают легкие наркотики. Мы делим все наркотики по происхождению. Они могут быть природного происхождения, это какие-либо растения или активные вещества. Помимо этого существуют полу-синтетики, это природное сырье, которое обработали химическим веществом. Существуют ещё и чисто синтетические наркотики, которые опасны тем, что в природе они могут не существовать вообще. Их изобрёл человек. По структуре они могут быть похожи на обычные наркотики. Но наш организм к ним не готов, так как раньше они в природе не существовали. Поэтому даже при первом употреблении может быть сразу привыкание. Я уже не говорю о том, что могут быть опасные последствия, как смертельная реакция. Синтетические яды - это самое страшное.

- Синтетические наркотики тоже как-то делятся?

- Эти вещества можно разделить на две основные группы. Первая - те, которые производят в каких-то подпольных лабораториях. Вторая - изготавливаются кустарным способом. Человек берёт какие-то аптечные препараты, обрабатывает их соответствующим образом с помощью химических веществ, которые мы называем прекурсорами. Эти прекурсоры сами по себе могут обладать опасным действием. Например, прижигающим действием, при введении могут сжигать сосуды. Некоторые могут забивать, тромбировать сосуды и в результате вызвать гангрену.

- Как эти наркотики действуют на организм?

- Сейчас существуют такие наркотики, которые вызывают неописуемый экстаз. Один раз человек употребит его, получит блаженство, но на выходе все эти гормоны сгорают, и он попадает в тяжелое психотическое состояние. Это нежелание жить, мерзкое настроение, раздражительность, нервозность, бессонница, страх смерти. В момент опьянения он может испытывать какие-то галлюцинации. А первый признак психоза - это развитие галлюцинаций, бреда и помрачения сознания. Если человек в этом состоянии испытал интоксикационный психоз, то у него в голове это останется. Психика человека уже будет неустойчивой. Даже если он не употребляет больше, он всё равно может снова вернуться в это состояние. В результате может быть обострение психического заболевания - шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз.

- Почему синтетические наркотики считаются самыми опасными?

- Потому что наш организм не встречался с ними, он беззащитен. Во-вторых, изменить химическую структуру этих наркотиков очень легко. Поэтому мы, врачи, иногда не можем даже определить, что это за вещество. В-третьих, его действия очень опасны. Психоз, вызванный наркотиками, непредсказуем. Кто-то пытается получить удовольствие, кайф, эйфорию. А могут пойти просто галлюцинации. Вследствие этих устрашающих галлюцинаций может возникнуть бредовое поведение, когда человек начинает защищаться, прыгать, себе увечья наносить. И это остаётся в голове.

- Почему люди вообще принимают эти вещества?

- Простой пример. амое сильное человеческое удовольствие - сексуальное. Оно длится 3-5 минут. Если дать ему 100 баллов, то при употреблении некоторых наркотиков, может быть так, что это состояние опьянения рассчитывается в 500-600 баллов. Это в 5-6 раз больше, чем человек может испытать в своей жизни. Само собой, это длится не несколько минут, а несколько часов.

Молодые люди зачастую в конце недели идут отдыхать в ночные клубы, там им нужно попробовать что-то новое. Они хотят танцевать как можно дольше. Поэтому употребляются в основном наркотики из группы синтетических, которые обладают стимулирующими свойствами.

Молодёжь с раннего детства начинает бесконтрольно употреблять энергетические напитки, что тоже опасно. Потому что это допинг, а это значит, что мы вмешиваемся в процесс внутреннего гомеостаза. Наш организм - сложная система, которая поддерживает внутреннее постоянство.

Допустим, если ты устал, в психическом здоровье это значит, что нужно отдохнуть. Не выспался - поспать. А если ты два-три дня танцуешь на площадке, веселишься, то ты сжигаешь гормоны. Это те гормоны счастья, которые нужны нам, чтобы было хорошее настроение. Они позволяют нам жить с удовольствием. А мы получается сжигаем их в течении короткого промежутка времени.

- Как развивается наркомания?

- Самое гадкое в том, что кайф от наркотиков будет только на первой стадии. Наркомания или алкоголизм на первой стадии - это когда выпьешь, опьянеешь и почувствуешь какие-то приятные ощущения. Но на уровне второй стадии этого уже нет. Например, курящий человек. Когда он только начал курить, в первое время у него кружилась голова, а потом это уже на автомате. Он сразу же говорит, что это психическая зависимость. Человек без этого вещества испытывает мерзкий дискомфорт.

Наркоманы сами так и говорят, если с помощью доктора хотя бы один раз вы переживёте ломку, во второй раз вы уже не сможете. А что такое ломка? Это и есть этот дискомфорт. Он может быть психический на начальной стадии, это страшное навязчивое желание употребить дозу. И только при употреблении, человек возвращается в нормальное состояние. Либо это физический дискомфорт. Как, например, при гриппе появляются судорожные явления, головные боли, бессонница, желудочно-кишечное расстройство, тошнота, диарея. Когда это всё в комплексе присоединяется и длится не один день, а много недель, человек вынужден найти дозу. Если оставить ему этот наркотик, он обязательно употребит его. Он не сможет отказаться.

Эту зависимость можно сравнить с чувством жажды, чувством голода. Ведь если человек голодает, он испытывает те же самые страдания. Даже во снах он видит еду, пищу. И само собой чувство голода заставит его съесть то, что даже есть нельзя. Точно также и здесь.

- Можно ли вылечить наркозависимого?

- Мы можем вылечить его, если он придёт к нам вовремя, на начальных стадиях. Первая и вторая стадия - это начальные. Сможем его вытащить. Даже убрать влечение можем. Но перейти на третью стадию можно очень быстро.

При алкоголизме до третьей стадии доходят через 10-15 лет. С наркотиками иначе. Если подросток начнёт, то до третьей стадии он дойдёт в течении короткого времени. Тем более подростки сейчас начинают употреблять в 12-13 лет. А наркомания быстро прогрессирует.

Третья стадия - это необратимые последствия. Если взять головные боли, давление, они рано или поздно приведут к слабоумию. Если сердце, то это инфаркт. Поэтому когда мы говорим о других зависимостях, где продолжительность жизни больного составляет 10-15 лет, то теперь наркозависимый живёт 2-3 года. Это очень страшно.

- Почему синтетика стала так быстро распространяться в последнее время?

- Потому что её рекламируют в Интернете. Участилась даже не сама зависимость, а наркопреступления. Президент так и сказал, что за последний год увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками.

Молодёжь пытается засчёт этого заработать. Они считают, что это лёгкая работа - доставить заказ. Ведь синтетику обычно маскируют под любое вещество. Это может быть любой листок бумаги. В виде почтовых марок может прийти к нам. Вроде бы везёшь и думаешь, что это бумага, а это наркотик. Это не трава, не порошок, это может быть любой материал, просто пропитанный веществом.

Когда я выступал в школах, многие дети рассказывали, что им тоже предлагали такую работу. Даже здесь в Центре предлагают студенту занести пациенту дозу. Я их всегда предупреждаю. Ну и конечно, в наших аптеках можно многие вещи купить без рецепта. Потому что ослаблен контроль, это частный бизнес. Там законы не сдерживают.

Мало того, сейчас молодёжь использует эти наркотики так: в клубах знакомятся с девушкой, подсыпают ей в напиток, она делает глоток и оказывается в полубессознательном состоянии. Её увозят, насилуют, грабят. А на следующий день она вообще ничего не помнит. Это называется методика "дринка". А что она выпьет, это без разницы. Пусть даже вода, главное добавить капельку этого вещества.

- Как бороться с этой проблемой? Нужно ли ужесточать законы?

- Молодёжи надо объяснять, что твоё здоровье - в твоих руках. В первую очередь, надо быть осторожным, никому нельзя доверять. Как можно с незнакомым человеком сесть и что-нибудь выпить?

Самое гадкое, что дети этого не понимают. Чтобы предотвратить это, ребёнку с детства нужно внушать, что из чужих рук нельзя ничего брать, только из рук родителей и врача. Никто не имеет права заставлять тебя что-то употреблять.

Второе, никогда нельзя никому ничего перевозить. Это ваша безопасность. Сейчас участились такие преступления. Потому что у нас нет целенаправленной кампании по предупреждению молодёжи, по воспитанию. Мы об этом постоянно говорим.



Ужесточать законы. мне кажется, не нужно. Нужна ежедневная методическая воспитательная работа. На последнем круглом столе мы сказали, что на телевидении должна быть какая-нибудь программа, на которой мы будем общаться с молодыми людьми. Нужно постоянно говорить о безопасности, предупреждать, что пришло новое вещество.

- Некоторые наркологи предлагают внедрить в закон наказание за само употребление наркотиков, как вы считаете, нужно ли это?

- Когда говорят об употреблении, вы должны понимать, что перед нами больной человек. Да, некоторые из них искали удовольствия, кайфа. Но они не задумывались о том, что это состояние вызывает зависимость.

Сейчас есть такие наркотики, которые достаточно попробовать всего один раз, и человек сразу становится наркоманом. Любого из нас можно подсадить.

Синтетический наркотик в основном направлен на подростков. Подростка легче всего подсадить, у него есть возможности, нет обязанностей, а отвественности он не понимает.