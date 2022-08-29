Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

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В АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" прокомментировали заявление столичного Департамента по защите и развитию конкуренции о нарушении законодательства при продаже авиатоплива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным антимонопольного ведомства, аэропорт продавал авиакеросин субъектам рынка по разным ценам, что привело к повышению для конечного потребителя, в том числе влияло на стоимость авиаперевозок.

В заявлении акционерного общества отмечается, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы.

"АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее трёх процентов. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и другие). В связи с тем, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует", — говорится в сообщении.

Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива.