Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев
inform.kz Сегодня, 16:28
123
Фото: inform.kz

Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

В АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" прокомментировали заявление столичного Департамента по защите и развитию конкуренции о нарушении законодательства при продаже авиатоплива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным антимонопольного ведомства, аэропорт продавал авиакеросин субъектам рынка по разным ценам, что привело к повышению для конечного потребителя, в том числе влияло на стоимость авиаперевозок.

В заявлении акционерного общества отмечается, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы.

"АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее трёх процентов. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и другие). В связи с тем, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует", — говорится в сообщении.

Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#аэропорт #Нур-Султан #авиабилеты #ГСМ
Сегодня, 16:28
123
Журналист

Рекомендуем

Наверх