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Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев
В АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" прокомментировали заявление столичного Департамента по защите и развитию конкуренции о нарушении законодательства при продаже авиатоплива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По данным антимонопольного ведомства, аэропорт продавал авиакеросин субъектам рынка по разным ценам, что привело к повышению для конечного потребителя, в том числе влияло на стоимость авиаперевозок.
В заявлении акционерного общества отмечается, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы.
"АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее трёх процентов. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и другие). В связи с тем, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует", — говорится в сообщении.
Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива.
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