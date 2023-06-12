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МЧС РК Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33
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Фото: МЧС РК

Населённые пункты в безопасности - замакима области Абай

Заместитель акима области Абай Дмитрий Гариков сообщил, что сёла Талица, Половинки и Каштак находятся вне лесного фонда и, следовательно, не подвергаются прямой угрозе возгорания, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Гарикова, несмотря на сложности, общая ситуация с пожарами находится под контролем.

"В Батпаевском и Каштакском направлениях работают 9 вертолетов, силы и средства МЧС, Минобороны. С учётом погоды, жары и ветра, возобновились два очага, поэтому приняли решение вывести людей из домов. Со вчерашнего дня все было стабильно, но погода показывает, что говорить о локализации преждевременно", — отметил Гариков.

Несмотря на близость пожарной линии, Талица и другие близлежащие населённые пункты остаются в безопасности.

"В Талице аналогичная ситуация – там всё осложнено тем, что там фронт пожара. Но самой Талице, а также Половинкам и Каштаку угрозы нет – эти населённые пункты находятся вне черты лесного фонда и за дорогой. Жерновке угрозы не будет, село опахано", — заключил заместитель акима.

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Сегодня, 18:33
218
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