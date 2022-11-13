Население Земли скоро достигнет восьми миллиардов

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Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН дал прогноз, что к 15 ноября 2022 года численность населения планеты достигнет восьми миллиардов человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

К 2030 году, согласно прогнозу, число жителей планеты составит 8,5 миллиарда, к 2050 — 9,7 миллиарда. Максимум численности населения Земли придется на 2080-е годы и составит 10,4 миллиарда человек. На этом уровне число жителей Земли будет оставаться до 2100 года.

В ООН предполагают, что в будущем году Индия выйдет на первое место по численности населения, обогнав Китай. В 2022-м страны ещё сохраняют небольшой разрыв: в Китае насчитывается 1,426 миллиарда жителей, в Индии — 1,412 миллиарда. По прогнозу, к 2050 году Индия значительно обгонит Китай: в ней будет жить более 1,668 миллиарда человек, в то время как в Китае — 1,317 миллиард.

В организации отмечают, что количественное увеличение будет сопровождаться снижением темпов роста. На данный момент он самый медленный с 1950 года. В последние десятилетия рождаемость снизилась, и сейчас две трети населения мира проживают в районах, где на одну женщину в течение жизни приходится менее 2,1 рождения.

Прогнозируется, что население 61 страны уменьшится на один процент и более в период с 2022 по 2050 год из-за низкой рождаемости и эмиграции.

Наибольший же прирост ожидается в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. На них придется более половины прогнозируемого к 2050 году прироста населения.