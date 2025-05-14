С начала 2025 года в Казахстане зафиксирован исторический минимум рождаемости, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с января по март в стране зарегистрировано 77,3 тыс. живорождений — почти на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самое низкое значение как минимум с первого квартала 2014 года.

Хотя в рождаемости традиционно присутствует сезонность — пик приходится на третий квартал, а минимальные значения на первый, — текущий спад существенно выходит за рамки сезонных колебаний. За последние 11 лет даже в самые "тихие" кварталы число новорожденных не опускалось ниже 90 тысяч.

Снижение рождаемости зафиксировано во всех 20 регионах страны, причём в 12 из них темпы оказались хуже среднереспубликанского уровня. Наибольшее сокращение показали Акмолинская (-22%) и Жетысуская (-20,1%) области. При этом в сельской местности спад оказался более выраженным, чем в городской: -18,1% против -14,2%.

Общий коэффициент рождаемости, рассчитываемый на 1000 человек населения, также демонстрирует отрицательную динамику: 15,39 в первом квартале 2025 года против 18,33 годом ранее. Этот тренд нисходящего уровня рождаемости прослеживается в Казахстане с 2015 года.

Одновременно с этим в стране сокращается и число умерших — на 7,2% год к году, до 31 тыс. человек. Однако, несмотря на это, естественный прирост населения (разница между числом родившихся и умерших) также значительно снизился — на 20,7%, составив 46,3 тыс. человек. Это самый низкий показатель с начала 2014 года.