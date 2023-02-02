Население Казахстана за год выросло на 260 тысяч человек

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Из них городское население составило – 12 миллионов 208,2 тысячи человек, сельское – семь миллионов 556,7 тысячи человек.

"Численность населения выросла за счёт естественного прироста на 268 791 человек, сальдо миграции отрицательное – -6 946. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек", - сообщили в ведомстве.