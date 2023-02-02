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BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 07:42
232
Сегодня, 07:42
232
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Население Казахстана за год выросло на 260 тысяч человек

Численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики. 

Из них городское население составило – 12 миллионов 208,2 тысячи человек, сельское – семь миллионов 556,7 тысячи человек.

"Численность населения выросла за счёт естественного прироста на 268 791 человек, сальдо миграции отрицательное – -6 946. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек", - сообщили в ведомстве.

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#демография #статистика #население
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:42
232
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