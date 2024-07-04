Население Казахстана увеличилось на 100 тысяч с начала года

Статистики пересчитали казахстанцев. По данным на июнь, в стране проживало 20 139 914 человек. По сравнению с началом года это на 100 тысяч больше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Самые густонаселённые регионы по-прежнему на юге страны. Больше всего людей живёт в Алматы – свыше 2 миллионов 250 тысяч. Далее идёт Туркестанская область. Там обосновались больше двух миллионов человек. На третьем месте – Алматинская область.

К 1,5 миллиона приближается численность столицы. Чуть меньше – 1 миллион 200 тысяч – живут в Шымкенте.

К регионам-миллионникам также относятся Жамбылская и Карагандинская области.

Большая часть казахстанцев по-прежнему предпочитает города. В них проживают 12,5 миллиона человек. В сельской местности живут 7,5 миллиона.