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Население Казахстана с начала года выросло почти на 190 тысяч человек

Сегодня, 18:19
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: BaigeNews.kz

В Бюро национальной статистики сообщили, чтот численность населения на 1 октября составила 20 223 218 человек, из них горожане –  12 704 977, сельские жители –  7 518 241 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общий прирост населения за девять месяцев составил 189 376 человек.

"За девять месяцев текущего года в Казахстане родились 278,7 тыс. детей, число умерших составило 99,5 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 179,2 тыс. человек", - проинформировали в бюро.

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