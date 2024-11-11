Население Казахстана с начала года выросло почти на 190 тысяч человек

В Бюро национальной статистики сообщили, чтот численность населения на 1 октября составила 20 223 218 человек, из них горожане – 12 704 977, сельские жители – 7 518 241 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общий прирост населения за девять месяцев составил 189 376 человек.