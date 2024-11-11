Население Казахстана с начала года выросло почти на 190 тысяч человек
Сегодня, 18:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
114Фото: BaigeNews.kz
В Бюро национальной статистики сообщили, чтот численность населения на 1 октября составила 20 223 218 человек, из них горожане – 12 704 977, сельские жители – 7 518 241 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общий прирост населения за девять месяцев составил 189 376 человек.
"За девять месяцев текущего года в Казахстане родились 278,7 тыс. детей, число умерших составило 99,5 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 179,2 тыс. человек", - проинформировали в бюро.
Самое читаемое
- Автобус с туристами перевернулся в Египте: среди пострадавших есть казахстанцы
- Названо имя "Мисс Земля-2024"
- Смерть 17-летней девушки на съёмной квартире в Жамбылской области прокомментировали в полиции
- Умер пресс-секретарь российского певца SHAMAN
- Какие закрытые ранее из-за непогоды трассы открыли утром в Казахстане