В январе 2025 года численность населения Казахстана увеличилась на более чем 14,5 тысячи человек, достигнув 20 300 618 человек к 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики АСПиР, передаёт BaigeNews.kz.

Особенности демографической динамики также заметны в изменении структуры населения: число городских жителей приблизилось к 12,8 миллиона, в то время как количество сельских жителей сократилось до 7,5 миллиона.