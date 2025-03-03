Население Казахстана превысило 20,3 млн человек
Городское население выросло почти до 12,8 млн человек.
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
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В январе 2025 года численность населения Казахстана увеличилась на более чем 14,5 тысячи человек, достигнув 20 300 618 человек к 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики АСПиР, передаёт BaigeNews.kz.
Особенности демографической динамики также заметны в изменении структуры населения: число городских жителей приблизилось к 12,8 миллиона, в то время как количество сельских жителей сократилось до 7,5 миллиона.
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