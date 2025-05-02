Население Казахстана превысило 20,3 миллиона: лидируют Алматы и Туркестанская область
В Алматы проживает около 4,5 миллиона человек.
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На 1 апреля 2025 года численность населения Казахстана составила 20 333 530 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики. За последний квартал прирост составил 0,25%, что говорит о стабильном демографическом росте в стране.
Как и ранее, самым населённым городом и регионом остаётся Алматы - здесь проживает около 4,5 миллиона человек. Город продолжает притягивать жителей со всей страны благодаря развитой инфраструктуре, возможностям трудоустройства и высоким стандартам жизни. На втором месте по численности - Туркестанская область, где зарегистрировано более 2,1 миллиона человек.
Миллионный рубеж также сохраняют такие регионы, как Алматинская область, Астана, Шымкент, Жамбылская и Карагандинская области. Прирост населения в этих регионах во многом обусловлен внутренней миграцией и высоким естественным приростом, особенно на юге страны.
По мнению аналитиков, такие темпы роста и концентрация населения в крупных городах требуют активной государственной политики в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Демографическая динамика продолжает оставаться важным индикатором социально-экономического развития Казахстана.
Ранее мы сообщали, как изменилось население Казахстана к 2025 году.
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