На 1 апреля 2025 года численность населения Казахстана составила 20 333 530 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики. За последний квартал прирост составил 0,25%, что говорит о стабильном демографическом росте в стране.

Как и ранее, самым населённым городом и регионом остаётся Алматы - здесь проживает около 4,5 миллиона человек. Город продолжает притягивать жителей со всей страны благодаря развитой инфраструктуре, возможностям трудоустройства и высоким стандартам жизни. На втором месте по численности - Туркестанская область, где зарегистрировано более 2,1 миллиона человек.

Миллионный рубеж также сохраняют такие регионы, как Алматинская область, Астана, Шымкент, Жамбылская и Карагандинская области. Прирост населения в этих регионах во многом обусловлен внутренней миграцией и высоким естественным приростом, особенно на юге страны.

По мнению аналитиков, такие темпы роста и концентрация населения в крупных городах требуют активной государственной политики в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Демографическая динамика продолжает оставаться важным индикатором социально-экономического развития Казахстана.

Ранее мы сообщали, как изменилось население Казахстана к 2025 году.