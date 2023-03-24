Население Канады выросло за год на миллион человек

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Население Канады увеличилось за 2022 год больше чем на миллион человек. Это самый масштабный прирост в истории страны - как годовой, так и общий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу BBC".

В последний раз самый большой годовой скачок наблюдался в 1957 году.

По данным властей, в 2022 году страна приняла 437 тысяч постоянных иммигрантов и почти 608 тысяч временных переселенцев. Таким образом, 96% прироста пришлись на международную миграцию. Общая численность населения Канады на данный момент составляет более 39,6 миллиона человек.

По данным Управления статистики Канады, с такими показателями страна займёт первое место по показателю роста населения среди стран-членов G7, а также среди 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Управлении статистики Канады говорят, что скачок связан с политикой властей по привлечению в страну мигрантов для компенсации нехватки рабочей силы. Власти также рассчитывают, что миграция поможет удержать социальный баланс в стране со стареющим населением. Однако эксперты предупреждают, что в ряде регионов приток людей может создать проблемы, связанные с нехваткой жилья, перегруженностью инфраструктуры, транспортной системы и сферы услуг.

В прошлом году правительство Канады объявило о своих планах довести ежегодное число приезжих до полумиллиона человек к 2025 году. Среди соискателей, которым в данный момент канадское правительство готово предоставить официальный статус в стране, - люди, пострадавшие от войны в Украине, гуманитарного кризиса в Афганистане и землетрясения 2023 года в Турции и Сирии.

Власти объявили о продлении до июля действия программы временного переселения украинцев и членов их семей.

На сегодняшний день одобрено более 600 тысяч заявок из почти миллиона полученных, и более 130 тысяч человек прибыли в Канаду в рамках этой инициативы.

Предыдущий самый высокий прирост населения в Канаде был зафиксирован в 1957 году. Его причиной стал первый бэби-бум с момента окончания Второй мировой войны, а также приезд беженцев после Венгерского восстания 1956 года.