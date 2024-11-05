Население Астаны превысило 1,5 миллиона человек

С момента переноса столицы в Астану в 1997 году население города выросло более чем в 6 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".

"Темпы прироста населения города остаются самыми высокими в Казахстане благодаря высокой рождаемости и высокому уровню миграции", – говорится в сообщении.

Что касается населения страны в целом, то за январь-сентябрь 2024 года численность граждан Казахстана выросла на 189,4 тысячи человек или на 0,95%, и к 1 октября достигло 20 223,2 тысячи человек.