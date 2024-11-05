Население Астаны превысило 1,5 миллиона человек
Сегодня, 01:23
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Сегодня, 01:23Сегодня, 01:23
146Фото: pixabay.com
С момента переноса столицы в Астану в 1997 году население города выросло более чем в 6 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".
"Темпы прироста населения города остаются самыми высокими в Казахстане благодаря высокой рождаемости и высокому уровню миграции", – говорится в сообщении.
Что касается населения страны в целом, то за январь-сентябрь 2024 года численность граждан Казахстана выросла на 189,4 тысячи человек или на 0,95%, и к 1 октября достигло 20 223,2 тысячи человек.
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