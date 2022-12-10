NASA построит дороги на Луне за 57 миллионов долларов

Фото: hi-news.ru

В ближайшие десятилетия аэрокосмическое агентство NASA намерено стремительно осваивать Луну. Космическая программа "Артемида" по возвращению астронавтов на поверхность земного спутника уже началась, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Hi-News.

Ожидается, что в 2025 году люди снова начнут шагать по Луне — в дальнейшем они будут ездить по ней внутри специального транспорта. Недавно NASA заключило контракт на сумму 57 миллионов долларов со строительной фирмой ICON, которая больше всего известна как производитель жилых домов, напечатанных на 3D-принтере.

Заключённый с компанией ICON контракт рассчитан до 2028 года, то есть строительство должно начаться в обозримом будущем.

Заниматься отправкой стройматериалов на Луну никто не хочет, потому что это тяжело и дорого. Поэтому NASA и ICON считают, что дороги нужно делать из лунного грунта. В 2021 агентство уже делилось информацией о том, что хочет использовать реголит в качестве сырья для 3D-принтеров. В рамках проекта Redwire Regolith Print (RRP) ученые уже отправили на МКС одноименный аппарат для проверки качества печати в условиях невесомости.

Фото: Так будут выглядеть дороги на Луне по версии нейросети Midjourney

Сообщений о том, что напечатанные из лунного грунта предметы разрушились, нет — это значит, что реголит должен быть пригоден и для строительства дорог. В крайнем случае, специалисты найдут компонент, который можно будет добавить в раствор и увеличить прочность материала.

У NASA и ICON уже есть огромный опыт в 3D-печати. Следовательно, дороги на Луне будут прокладываться при помощи этой же технологии. Какое оборудование при этом пригодится, неизвестно. Возможно, будут использоваться те же большие 3D-принтеры, которые сегодня используются для возведения домов — они накладывают материал по слоям до тех пор, пока не получится нужная структура.

Видео: ЗD-печать домов

По словам генерального директора ICON Джейсона Балларда, итогом контракта между ними и NASA станет первая постройка на Луне.

"Это будет почти такое же важное событие в истории человечества, как отправка людей на другую планету. Ведь на сегодняшний день люди еще ни разу не занимались строительством за пределами Земли. Мы уже отправляли на Луну исследовательские аппараты и продолжаем этим заниматься, но там до сих пор нет ни одного крошечного домика и даже клочка дороги. В ближайшие годы ситуация может измениться", — заявил Баллард.

Дороги на Луне вряд ли будут видны с Земли, потому что будут серыми, как и поверхность спутника. Но эти участки будут гораздо прочнее и ровнее, благодаря чему астронавтам будет проще передвигаться по местности. Если учесть, что на Луне планируется построить базу, это очень важная работа.