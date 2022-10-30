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NASA показала фото зловеще улыбающегося Солнца
Учёные отмечают, что жуткий "смайлик" на снимке создан солнечными ветрами.
Обсерватория солнечной динамики NASA поймала в объектив телескопа "улыбающееся" Солнце и опубликовала фото в Twitter, передаёт BaigeNews.kz.
На снимке запечатлён промежуток времени, когда у поверхности светила появился зловещий смайлик, созданный солнечными ветрами.
"Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос", — говорится в подписи к фото.
Say cheese! 📸— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022
Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31
Напомним, в прошлые выходные Земля вошла в корридор солнечных затмений, который продлится до 8 ноября. 25 октября жители разных регионов Казахстана делились впечатляющими фото и видео солнечного затмения.
О наблюдениях за затмениями корреспонденту BaigeNews.kz рассказывали астроном, психолог и офтальмолог.
Кстати, для астрологов это тоже довольно важное, наполненное мистическим смыслом явление. По мнению специалистов, при особых стечениях обстоятельств оно способно влиять на судьбы людей.
Ранее казахстанский астролог Наталья Киселёва дала прогноз, рассказав, что принесёт затмение представителям различных знаков зодиака.
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