NASA показала фото зловеще улыбающегося Солнца

Обсерватория солнечной динамики NASA поймала в объектив телескопа "улыбающееся" Солнце и опубликовала фото в Twitter, передаёт BaigeNews.kz.

На снимке запечатлён промежуток времени, когда у поверхности светила появился зловещий смайлик, созданный солнечными ветрами.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31