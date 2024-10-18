"Нас вытесняют с рынка": оператор системы Tolem судится с акиматом Шымкента

С акиматом Шымкента судится компания QazSmartTrans, которая оказывает услуги транспортной платёжной системы Tolem. В этом году компания получила уведомление о расторжении договора с городским управлением пассажирского транспорта и автодорог после пяти лет работы на рынке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы управления Ролана Ибрагимова, компания QazSmartTrans не выполнила условия договора. Валидаторы, посредством которых проводилась оплата в общественном транспорте, часто выходили из строя. Кроме того, компания не предоставляла данные обо всех перевезённых пассажирах, заявил чиновник.

"Наш договор с компанией расторгнут. Владельцы карт Tolem могут воспользоваться своими средствами до момента отключения системы. Управление транспорта и автомобильных дорог больше не сотрудничает с компанией Tolem", – рассказал Ролан Ибрагимов на брифинге.

Но в компании QazSmartTrans уверены, что руководитель управления поторопился с таким громким заявлением. По словам директора QazSmartTrans Ерлана Нурланулы, информация не соответствует действительности. В данный момент идёт суд, который решит, останется компания на рынке или нет.

"Пока решение суда не принято, думаю, неправильно говорить, что Tolem не работает, или прогнозировать, что в будущем не будет работать. Управление пассажирского транспорта и автодорог заключило с нами договор в 2019 году. И в этом году отправило нам уведомление о расторжении договора, ссылаясь на некоторые нарушения по пунктам", – рассказал Ерлан Нурланулы.

По его словам, одна из претензий городского акимата касается терминалов. Якобы валидаторы часто ломаются, а компания, мол, слишком долго их чинит. Предприниматель говорит, что работу терминалов чаще всего саботируют сами водители автобусов.

"Я неоднократно, со дня внедрения этой системы, отправлял им письма с разъяснением, почему наши терминалы ломаются. У нас в городе механизм субсидирования такой, что чем меньше пассажиропоток, тем больше выделяется субсидий. То есть перевозчики не заинтересованы, чтобы терминалы работали. Чем больше терминалы не работают, тем больше они могут мимо кассы собирать наличные и в таком же размере, что они получают в виде субсидий. Поэтому ни перевозчики, ни водители, никто, кроме нас, не был заинтересован, чтобы терминалы работали. Если вы пользуетесь общественным транспортом, наверное, замечали, что водители сами отключают валидаторы. Они срывают QR-коды, которые мы каждый день клеим, а завтра их срывают. Оборудование бывает ломается, но они не говорят, что оно сломалось. Когда мы сами выявляем поломку, спрашиваем, почему они не сказали. Они говорят: мол, не видели. У нас есть много видеодоказательств. Терминалы постоянно ломаются, потому что никому работающий терминал не нужен в автобусе. До сих пор это продолжается", – сетует предприниматель.

Более того, по его словам, водители устанавливают скрытые самодельные кнопки на своём рабочем месте.

"Нанимают автоэлектриков и ставят посередине проводки для питания маленькую кнопку для включения и выключения наших терминалов", – сказал Ерлан Нурланулы и даже предоставил видеодоказательство.

Ещё одна претензия управления к компании QazSmartTrans заключается в том, что предприниматель не установил систему диспетчеризации. Но в компании уверяют, они предоставили систему, но её неоднократно не принимали.

"В договоре есть пункт, что при внедрении электронного билетирования мы обязуемся бесплатно предоставить систему диспетчеризации. Но есть один нюанс: эта диспетчеризация тогда уже была и сейчас есть. Мы были готовы поставить новую систему, но управление транспорта ещё в 2020-2021 годах не приняло эту систему у нас. Почему не приняли, конкретного письменного ответа нет. Они не приняли, ссылаясь на то, что им не подходит такая диспетчеризация, что, мол, специалисты привыкли работать по той системе, которая уже есть. Обсуждение новой системы проходило очень долго. Мы и так предлагали, и по другому, всё, что они говорили, переделывали, но им то одно, то второе не нравится. Затем мы попросили: напишите нам конкретное техническое задание и мы всё сделаем. Главное, согласуйте между собой, что и как вы хотите. Но техзадание не было предоставлено", – рассказал Ерлан Нурланулы.

По его словам, вскоре акимат снял с QazSmartTrans обязательство по установке системы диспетчеризации, так как у них есть своя.

"Но письменного подтверждения не было. У нас сохранились все письма, которые мы писали в управление транспорта, где мы предлагаем систему, описываем презентацию, запрашиваем, какие данные нужны. То есть они не хотели принимать у нас систему и работать по нашей системе", – говорит директор QazSmartTrans.

Он отметил, что им предложили подписать договор, в котором прописаны кабальные условия.

"Прочитав этот договор, мы увидели, что условия кабальные. Поэтому мы не подписали, а попросили их изменить. Так, в договоре есть пункт о том, что акимат имеет исключительное право на назначение директора. Но не может же быть такого, чтобы два учредителя работают на условиях 50 на 50, но только один имеет исключительное право назначать директора. То есть в будущем только акимат будет ставить своего директора, а мы будем с ним согласны. Так не пойдёт, потому что это инвестиционный проект. Мы как предприниматели вложили свои деньги, столько трудились, чтобы этот проект "на ноги встал", развивался. Кроме того, есть пункт о том, что в конце года 70% чистой прибыли получает акимат. Но как так, если у нас процентное соотношение долей 50 на 50?! Это несправедливо! Мы пошли на переговоры к начальнику управления. Предложили: давайте по очереди, например, вы на полгода назначаете своего директора, потом мы ставим своего. Но доля по получению дохода должна быть равная. Нам ответили, что подумают, но ответа так и не было", – рассказал директор компании.

Ещё одной причиной для расторжения договора стало непредоставление точной информации о перевезённых пассажирах. В компании говорят, что у акимата есть личный кабинет, в котором они могут увидеть число всех пассажиров, которые оплатили проект транспортной картой или посредством QR-кода. Эти данные обновляются в режиме реального времени.

При этом акимат уже объявил о том, что на рынок заходит другая компания-оператор системы электронного билетирования в общественном транспорте.

"Моё мнение: просто мы уже не нужны акимату. Они пригласили свою компанию, с которой они хотят работать. Сначала они сказали, что хотят сделать эту среду конкурентной. Но о существовании этой компании мы узнали от третьих лиц, когда они начали заключать договоры с перевозчиками. Они установили во всех автобусах свои терминалы, уже полностью готовы работать и начинают нас "выдавливать" с рынка. А акимат отправил уведомление о расторжении договора и о том, что данные Tolem будут недействительны при расчётах субсидий, что тоже незаконно. Мы подали иск о том, что расторжение договора незаконно. Происходит вытеснение нас с рынка. Кроме того, идёт вмешательство акимата в предпринимательскую деятельность. Поэтому пока решения суда не будет, Tolem будет работать", – сказал Ерлан Нурланулы.

При этом в акимате Шымкента заявили о том, что в общественном транспорте перестанут принимать оплату за проезд наличными. Обосновали тем, что это позволит бороться с теневым оборотом. Кроме того, водителю приходится отвлекаться на сбор оплаты за проезд, что подвергает риску жизнь и здоровье пассажиров и других участников дорожного движения. Также требование водителей оплачивать проезд наличными часто приводит к конфликтам с пассажирами. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы о принуждении водителей к оплате наличными, рассказали в пресс-службе управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента.

В госоргане подтвердили наличие фактов, когда водители шымкентских автобусов самовольно отключали валидаторы, чтобы с помощью них было невозможно оплатить за проезд.

"Да, такие случаи бывали. Каждый из них рассматривался индивидуально. Например, в некоторых случаях водители автобусов специально отключали валидаторы, а в других случаях валидаторы сами не работали. По выявленным в ходе рейдов на автобусах фактам составлялся акт. Мы принимали меры в отношении транспортных компаний, а транспортные компании дальше у водителей брали объяснительную или делали выговор", – рассказали в пресс-службе управления.

По данным управления, количество транзакций по безналичной оплате за проезд в городских автобусах составляет в среднем 200-220 тысяч в будние дни, а в выходные и праздничные дни – 110-130 тысяч. Потерянный доход из-за пассажиров, не оплачивающих или уклоняющихся от оплаты за проезд, приравнивается к доходу, от 30-40% общего числа транзакций.

При этом в этом году для субсидирования 77 социально значимых маршрутов города предусмотрена баснословная сумма – 33,2 млрд тенге.