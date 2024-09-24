Нас убивает воздух: чем казахстанцы дышат и почему болеют

Проблема качества воздуха в Казахстане вызвана рядом факторов, на решение которых необходимо время. Среди предлагаемых экспертами мер по исправлению ситуации – снижение вредных выбросов теплоэлектростанций, газификация, мотивирование населения перейти с личного транспорта на общественный и другие. Подробнее об этом в материале BaigeNews.kz.

Алматинка Сауле Рахметова живёт в мегаполисе с детства. Говорит, что раньше для поддержания чистоты в доме генеральную уборку можно было делать раз в неделю. Однако последние 5-7 лет ситуация изменилась.

"Сегодня, например, я уберусь, а завтра дома опять пыльно, через два дня такой слой, как будто неделя прошла с предыдущей уборки. Это обычная пыль, но сейчас её стало больше", – рассказала женщина.

Эксперты говорят, что такое положение дел – результат продолжающегося загрязнения воздуха в мегаполисе. Алматинцы в зимнее время могут невооружённым взглядом увидеть, чем дышут: над городом пелена смога, которая плохо пропускает даже солнечные лучи. И лишь в горах можно насладиться ярким солнцем и надышаться чистым воздухом.

Астана, расположенная на равнине, изначально не должна была страдать от смога, учитывая постоянный ветер в городе. Но и здесь зимой можно заметить смог, который удивляет иностранцев.

"Когда я только приехал в Астану, я был в шоке, что здесь такой смог, грязный воздух. И мне страшно представить, что в таком грязном воздухе живут не только взрослые, но и дети", – поделился региональный атташе по сотрудничеству в области образования посольства Франции в Казахстане Ксавье Ле Торривеллек.

Трудности измерения

В Казахстане официальные данные о загрязнении воздуха предоставляет "Казгидромет". Руководитель управления экологического мониторинга "Казгидромета" Галия Амирова рассказала, что наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 70 населённых пунктах Казахстана на 170 постах, из них 130 – автоматические, а 40 – это посты ручного отбора. Все данные, в том числе о загрязенении воздуха и превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, "Казгидромет" публикует на своём сайте. Независимым мониторингом качества воздуха в казахстанских городах занимаются активисты, неправительственные организации. Существует немало мобильных приложений, где жители и гости крупнейших городов страны могут видеть альтернативную информацию о качестве воздуха.

Несмотря на некоторую разницу в данных, общий вывод таков – ситуация в казахстанских городах с качеством воздуха остаётся напряжённой и негативно влияет на здоровье жителей.

Заведующая лабораторией "Экология биосферы" в КазНУ имени аль-Фараби Насиба Байматова рассказала, что проведён анализ показателей за несколько лет датчиков, установленных в разных частях Алматы и Астана. Оба города объединяет одно – показатели мелких пылевых частиц РМ 2,5 ежегодно превышены от 4 до 12 раз.

Байматова отметила, что согласно международным исследованиям, чем выше концентрация РМ 2,5 в атмосфере, тем выше риск заболеваемости органов дыхания.

"Самые уязвимые слои населения – это беременные женщины, дети, люди старшего поколения, у которых по-разному фиксируются заболевания, связанные с органами дыхания. РМ 2,5 также абсорбируют на себя немаленький размер других химических загрязнителей, а также аллергены, микробы и вирус COVID-19", – поделилась Байматова.

Но самое страшное, что плохой воздух не просто ухудшает здоровье жителей двух мегаполисов, но и уносит их жизни.

"Мы подсчитали, что в Алматы преждевременная смертность только из-за высокой концентрации мелких пылевых частиц РМ 2,5 составила 84-111 смертей на 100 тысяч населения, экономический ущерб – от одного до пяти млрд долларов или от 2,8% до 16,8% ВРП города. В Астане 43-58 смертей на 100 тысяч человек, ущерб – от 300 млн долларов до 1,8 млрд долларов (от 1,6% до 9,5% ВРП столицы). Если сравнить со статистикой преждевременных смертей от ДТП, то в Алматы и Астане преждевременная смертность от загрязнённого воздуха в 10 раз превышает смертность от ДТП", – пояснила Байматова.

В других регионах страны ситуация не лучше. Санитарный врач управления санитарно-гигиенического мониторинга НПЦСЭЭиМ Минздрава Карлыгаш Абдижаббарова рассказала, что ежегодно проводятся масштабные исследования о влиянии загрязнения воздуха на здоровье людей в разных городах Казахстана. В этом году среди исследуемых оказался Актобе – один из крупных промышленных городов республики, где изучили взаимосвязь качества воздуха и наличие проблем со здоровьем у его жителей.

Здесь за девять лет зафиксировано учащение случаев превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду, также наблюдается значимая концентрация оксида азота, диоксида азота и диоксида серы.

"Мы выявили связь между значениями концентраций вредных веществ в воздухе с конкретными заболеваниями. За девять лет с 2015 года по Актобе отмечалась тенденция снижения у населения заболеваемости органов дыхания с 14 тысяч до 9,5 тысячи на 100 тысяч населения, но при этом достаточно высокий уровень заболеваемости новообразованиями. По взвешенным веществам пыли и первичной заболеваемости органов дыхания коэффициент 0,76, то есть это становится фактором риска по хроническим риниту, синуситу. По хрому высокая связь с риском ринита и фарингита, по формальдегиду – с риском бронхита, по сероводороду – с риском лёгочных заболеваний. Отмечена существенная связь между заболеваемостью органов дыхания и основными загрязнителями. Также отмечен высокий уровень заболеваний новообразованиями", – сказала Карлыгаш Абдижаббарова.

Как сделать воздух чище

Единого решения этой проблемы не существует, поскольку загрязнение атмосферы происходит из-за нескольких факторов – выхлопы автотранспорта, вредные выбросы со стороны ТЭЦ, домашних печей, промышленных предприятий. По статистике, предоставленной Насибой Байматовой, 40% загрязнения воздуха Алматы и Астаны связано со сжиганием угля как на ТЭЦ, так и в частных домах. Остальная доля загрязнения приходится на выбросы автомобилей, пыль от изношенных автошин и сжигание биомассы.

Председатель Ассоциации практикующих экологов Казахстана Лаура Маликова говорит, что причиной смога в городах страны чаще всего является работа ТЭЦ.

"В 2017 году мы начинали это движение за чистый воздух и добились того, что на уровне президента принято решение о газификации ТЭЦ столицы, но до сих пор восемь котлов ТЭЦ остаются на угле. Причём он очень низкого качества, зольность составляет 42%. Такой же уголь используется в Алматы, что является основным источником смога", – отметила Лаура Маликова.

Жильцы индивидуальных домов в мегаполисах продолжают использовать уголь для отопления вопреки заявлениям властей о полной газификации частного сектора

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана признают, что в одиночку изменить ситуацию не в силах.

Представитель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Данияр Алимсейтов рассказал, что акиматы продолжают работу по переводу частного сектора на газ, но не все граждане готовы устанавливать газовое оборудование, так как для них это финансовая нагрузка.

"Мы не можем заставлять граждан переходить на газ. Есть дорожные карты по решению экологических проблем, они совместно с предприятиями реализуются, это работа не одного дня. Так как это актуальный вопрос, он будет решён в ближайшем будущем", – заверил он.

К примеру, работу по сокращению выбросов от ТЭЦ на местах проводят их владельцы – это либо частные фирмы, либо государственные/квазигосударственные структуры. И сказать, что они сидят, сложа руки, нельзя. В частности, в Алматы уже начали постепенно переводить ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, работы обещают завершить к концу 2026 года. Представитель Института топлива, катализа и электрохимии Хусаин Болатбек уверен, что бороться с загрязнением воздуха от ТЭЦ и заводов можно было бы более быстрыми темпами.

"Мы разработали систему комплексной очистки, предназначенную для очистки выбросов источников на твёрдом топливе. В неё входит каталитический нейтрализатор. Поэтому на период, пока мы будем переходить на газ, планируем установить эти устройства на трубы, чтобы они очищали воздух, причём они будут очищать до уровня 98%", – пояснил заместитель генерального директора института Хусаин Болатбек.

Также эксперты предлагают перенять мировой опыт и привести предельно допустимые концентрации выбросов в Казахстане к уровню Китая, США, Европы.

"У нас используются фильтры, циклоны, скруберы, а в других странах их не применяют, потому что они эффективны только для пыли, и нет данных, насколько эффективно очищают от других выбросов, например, от СО2. По нашим расчётам при снижении ПДК с 35 мкг/м3 до 25 мкг/м3 в Алматы и на 15 мкг/м3 в Астане в 2022 году позволило бы избежать до 508 преждевременных смертей в Алматы и до 206 преждевременных смертей в Астане", – сказала Лаура Маликова.

Работа по снижению выбросов в атмосферу от автотранспорта, по мнению ряда экспертов, недостаточно эффективна. И речь не о слишком затянувшемся строительстве экологически чистого LRT в Астане и не начавшемся в Алматы, а о том, что предпринимаемые меры по "пересаживанию" автовладельцев на общественный транспорт пока не достигли на 100% заявленных целей.

"Для реального прогресса в улучшении качества воздуха в городах необходимо усиление координации между министерствами и департаментами экологии, транспорта и здравоохранения как на национальном уровне, так и на местах. Все меры придуманы, но в РК даже то, что работает в других странах, оборачивается провалом", – сказала независимый эксперт по транспорту Елена Ерзакович.

По её словам, необходимо создавать условия для того, чтобы горожане задумывались об экологичном использовании.

"Необходимо очень чётко и корректно проводить информационную кампанию в части транспортных выбросов, показывая, как выбросы от автомобилей на дорогах, прогревание двигателей или парковка на газонах в итоге сказываются на здоровье и главное затратах на лечение всех заболеваний, которыми мы стали часто болеть вследствие грязного воздуха", – добавила Ерзакович.

Международные организации также пытаются внести свою лепту в улучшение качества воздуха. Совместно с правительством РК они способствуют росту числа возобновляемых источников энергии, ведут работу по улучшению санэпидмониторинга. ЮНИСЕФ рекомендует создавать в городах вокруг школ, больниц и детсадов зелёные зоны.

На третьей Центрально-Азиатской конференции по качеству воздуха AQCA 2024 в Алматы эксперты подчеркнули, что важным пунктом на пути к решению проблемы загрязнения воздуха является её признание. Внушает оптимизм, что в Казахстане этот рубеж пройден.