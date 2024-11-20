Нас травят: жители Усть-Каменогорска снова жалуются на удушающий смог

Чёрная густая пелена, в которой утонул Усть-Каменогорск, закрытые наглухо форточки квартир и горожане, передвигающиеся по улице, уткнув носы и рты в шарфы, воротники или медицинские маски… Люди вновь жалуются на ухудшение экологической ситуации в городе, глотая таблетки активированного угля и стараясь, по возможности, вообще не выходить на улицу. Что случилось в Усть-Каменогорске и как на ситуацию реагируют соответствующие органы, выяснял корреспондент Вaigenews.kz.

Горожане говорят, что в последнее время они часто испытывают неприятные симптомы, такие как привкус железа во рту, першение в горле, кашель, головную боль, общую слабость и даже резь в глазах. Но именно сегодня ситуация обострилась – ощущения отравления усилились многократно, особенно в "старом" городе – там, где жилые дома расположены ближе к промышленной зоне. Речь идёт об улицах Гоголя, Бажова, бульваре Гагарина и других.

Картина, по словам местных жителей, привычная: заводы дымят, автомобили выбрасывают загрязняющие вещества, а в частном секторе продолжают топить печи углём. Все эти выбросы скапливаются в воздухе города, который находится, словно в яме – окружён горами без возможности постоянного проветривания. Поэтому ситуация усугубляется именно в безветрие – неблагоприятные метеоусловия (НМУ).

В департаменте экологии ВКО прокомментировали ситуацию.

"В октябре зафиксировано семь дней НМУ: 5, 7, 8, 15, 16, 18 и 19 числа. В ноябре объявлено четыре дня НМУ (3, 17, 18 и 19 ноября). В эти дни в воздухе города скапливаются вредные вещества, а высокая влажность способствует образованию тумана и смога", - проинформировали в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области.

По словам экологов, частный сектор, использующий уголь для отопления, значительно ухудшает ситуацию. Продукты сгорания угля накапливаются в нижних слоях атмосферы, в сочетании с промышленными выбросами и выхлопными газами автомобилей образуется густой смог.

По данным ведомства, сведений о внештатных и аварийных ситуациях, в том числе от органов чрезвычайных ситуаций, не поступало.

"В режиме НМУ крупные промышленные предприятия города, такие как "Казцинк", "УМЗ", ТЭЦ и другие, принимают меры по снижению выбросов, включая сокращение производственных мощностей и ограничение чистки котлов и печей", - добавили экологи.

Дышать нечем, но вы держитесь!

Вот только горожане с этим не согласны. Люди уверены, что предпринимаемых мер недостаточно.

"Уже который год у нас здесь такая ситуация! Опять дымка, и мы снова вынуждены запираться дома с закрытыми окнами", - говорит житель Усть-Каменогорска Алексей Ковальчук.

У Светланы Павловой ситуация ещё хуже – у неё постоянно болеет четырёхлетний сын.

"Мы каждый день дышим этим газом, и ничего не меняется! Это просто кошмар! Особенно тяжело, когда дети начинают кашлять. Вы знаете наш педиатр так говорит, что сын будет болеть, пока не подрастёт, и его организм не адаптируется под нашу экологию. Представляете? А чтобы его не выгоняли из садика, нам в больнице даже справку дали о том, что его насморк и кашель - это не простуда, а ринит аллергического характера", - жалуется местная жительница Светлана Павловна.

Горожане считают, что меры, принимаемые властями и крупными предприятиями, недостаточны. Им не хватает честности и прозрачности в вопросах контроля за загрязнением воздуха. В ответ на массовые жалобы и запросы экологических активистов местные власти обещают усилить мониторинг и продолжить работу по снижению выбросов.