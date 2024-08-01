Нас поддерживают 99,9% родителей: эксперт о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Представитель РОО "Союз отцов" Максутбек Айтмаганбет рассказал, какой смысл вкладывается в слово "пропаганда", когда речь идёт о ЛГБТ движении, передаёт BaigeNews.kz.

Максутбек Айтмаганбет сегодня принял участие в публичном обсуждении проекта решения по петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!".

"Я пришёл в качестве председателя организации и как родитель. Мы поддерживаем данную петицию. Считаем, что пропаганды ЛГБТ в Казахстане не должно быть, по крайней мере для несовершеннолетних, до 18 лет. Потому что сознание детей ещё не окрепшее, и они не могут различить "чёрное" от "белого". Мы должны защитить ребёнка от нетрадиционной в нашем обществе идеологии. Нас поддерживают 99,9% родителей", - отметил он.

Общественник рассказал, какой смысл вкладывается в слово "пропаганда".

"Мы должны оградить наших детей от пропаганды, агитации, культивирования, то есть от тех вещей, которые несовместимы с нашей культурой, обычаями. Пропаганда - это когда нам навязывают какую-то культуру через СМИ, разные учебники, в публичных местах. Мы видим в тех же мультфильмах, как детям пропагандируются нетрадиционные отношения, сексуализированные картинки. Мы не против граждан нетрадиционной ориентации, мы против пропаганды. Их права здесь не нарушаются", - заявил он.

Ранее по этому вопросу высказалась Раиса Шер.

В Министерстве культуры и информации петицию поддержали частично.

В публичном обсуждении проекта решения по петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" приняли участие представители министерства культуры и информации, МВД, министерств просвещения, юстиции, здравоохранения, депутаты парламента, эксперты, общественные деятели и СМИ.