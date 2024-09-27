"Нас могут обанкротить, но не дают заработать": теплоснабжающее предприятие Семея погрязло в долгах

Старые и изношенные коммунальные сети, не отвечающие стандартам энергоэффективности – проблема всего Казахстана. Для реконструкции инфраструктуры формируются различные программы и тарифные сетки. Одна из последних инициатив – нормы потребления услуг по принципу "больше потребляешь – больше платишь", которая призвана экономить коммунальные блага. Однако на сегодня эта сфера по-прежнему остаётся инвестиционно непривлекательной. Так, например, главное теплоснабжающее предприятие Семея находится в реабилитации с кредиторской задолженностью 4,6 млрд тенге. Заниженные тарифы не позволяют ему выкарабкаться из долговой ямы на протяжении десятилетий. И это не единичный случай по стране. Как перевести такие предприятия из зависимо дотационных в самоокупаемые? Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался этим у специалиста.

10 сентября министр нацэкономики поведал казахстанцам о новом принципе формирования тарифов на коммунальные услуги и разработке программы финансирования системы ЖКХ до 2029 года. В частности, говорилось о том, что в ближайшее время упор будет сделан на экономию и новую культуру потребления. Чем больше квадратура жилья, тем дороже будет обходиться абонентам тепловая энергия. Но с учётом интересов социально уязвимых слоев населения.

Эти заявления запустили волну обсуждения на тему рентабельности коммунальных предприятий и дали надежду тепловикам на объективный расчёт действующих тарифов. Мы порассуждали на эту тему с Бауыржаном Курманбаевым – заместителем директора ГКП "Теплокоммунэнерго" по коммерческим вопросам. Разговор начался с наболевшего.

Долги никто не отменит

Кредиторская задолженность ГКП "Теплокоммунэнерго" – 4,6 млрд тенге, дебиторская – 500 млн тенге. Разница в 4,1 млрд и есть тот самый убыток.

В 2023 году предприятие "Теплокоммунэнерго" зашло на этап реабилитации с суммой 2,8 млрд тенге. Эта процедура даёт возможность на два года заморозить платежи по коммунальным и прочим счетам. То есть за это время тепловики должны накопить такую сумму, которой хватит, чтобы расплатиться за те же свет, воду, налоги. Реалии таковы, что вместо этого наращивается долг. С момента утверждения статуса "реабилитационного" тепловики задолжали за потреблённые услуги 1,2 млрд тенге.

"Что такое реабилитация? Нам дают два года, своего рода каникулы, чтобы мы накопили деньги и заплатили долги по услугам. В это время на нас нельзя подать в суд или закрыть. И тут получается парадокс! Выручку с тарифа мы получить не можем, так как он не самоокупаемый. Система тарифообразования не позволяет закрыть прошлогодние долги, только текущие расходы. Зарабатывать мы тоже не имеем права. Закон "О естественных монополиях", "О госимуществе" очень сильно нас в этом ограничивает. Ведь наш статус – ГКП на ПХВ. Хотя мы могли бы на платной основе заниматься технологически связанными услугами и иметь с этого доход: промывка, подключение. То есть мы имеем долг в 2,8 млрд тенге, нас могут обанкротить, но не дают заработать", – пояснил Бауржан Курманбаев.

Ранее "Теплокоммунэнерго" уже проходило процедуру реабилитации, из которой его искусственно вывели за счёт вливания бюджетных средств. Главная причина – низкий тариф, в один голос говорят энергетики.

Народный тариф

Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" – одно из первых в Казахстане перешло на дифференцированный метод тарифообразования в качестве пилотного проекта, который в итоге прижился.

С 1 июля этого года средневзвешенный тариф составляет 10 107 тенге/Гкал. Его подняли на 14% с отметки 8 859 тенге/Гкал.

В разрезе по группам потребителей стоимость одной гигакалории такова: для физических лиц – 4 610 тенге, для юридических – 10 638 тенге, для бюджетных организаций – 40 605 тенге. Эти цифры являются усреднёнными показателями, так как начисление ведётся отдельно для абонентов с приборами учёта и без них. Так, бюджетные организации, содержащиеся за счёт казны, с приборами учёта оплачивают тепло по тарифу 38 425 тенге, а без них – 60 908 тенге. Учтённых абонентов в данной группе 90%. Всего у предприятия 65% абонентов имеют приборы учёта.

Такое разделение позволяет продавать тепло населению по меньшей цене. Однако на сегодня тариф является нерентабельным.

"Далеко ходить не надо, вот пример: цена на электричество, заложенная в тарифе, 19 тенге за киловатт. Фактически мы платим 33 тенге без НДС за киловатт. Соответственно, та разница, которая образуется между тем, что заложено в тарифе, и тем, что происходит наяву, идёт в убытки предприятия и превращается в тарифный дефицит. Он всегда складывался в районе 1,4 млрд тенге ежегодно. Государство оказывает поддержку в виде субсидирования на покупку стратегических товаров – угля, электроэнергии и воды. Так мы частично перекрываем дефицитный тариф. Без этой поддержки мы бы накапливали долг ещё больше", – ввёл нас в курс дел Бауыржан Курманбаев.

Даёшь высокие зарплаты!

В июле тепловики планировали повысить тариф до 17 тысяч тенге за гигакалорию, на месте договорились до 13 тысяч, но Комитет естественных монополий утвердил стоимость в 10 107 тенге. В результате коммунальное предприятие снова получило убыточный тариф. Тепловики надеются на новый стимулирующий тариф, о котором недавно заявили в министерстве нацэкономики.

"Если поднять тариф на тепло, начнётся рост цен на всё и удержать инфляционные процессы будет невозможно. Нас регулируют, но при этом мы не влияем на поставщиков – электричество, грузоперевозки. Если совсем понизим, то сети останутся без финансовых вливаний, без ремонта, а отрасль станет ещё более непривлекательной для инвесторов", – назвал варианты возможного будущего специалист.

Первое, что учитывается при формировании тарифа – это платёжеспособность населения. А она весьма низкая в Казахстане. Негативное влияние на коммунальную сферу долгое время оказывало бесконтрольное кросс-субсидирвоание, из кабалы которой её необходимо вывести.

Почему так сложилось

На протяжении 30 лет социально направленная политика Казахстана была "палкой о двух концах": власть сдерживала инфляционные процессы и поднимала уровень жизни населения, в результате чего теплоэнергетическая отрасль понесла большой урон.

Тариф сдерживали и он не покрывал все расходы. Соответственно, образовался тарифный дефицит, который не давал реализовать инвестиционную программу и обслуживать коммунальные сети годами. В результате это привело к таким последствиям, как аварии в Риддере и Экибастузе.

Тариф утверждается на пять лет согласно прогнозам социально-экономического развития республики. В нём прописывается уровень инфляции, как правило, на оптимистичном уровне в 4-5%. На деле она перешагивает даже 20%.

С чистого листа

Как мы уже писали, общая кредиторская задолженность предприятия "Теплокоммунэнерго" составляет 4,6 млрд тенге. Треть из них – 1,4 млрд тенге – это невыплаченные налоги, 480 млн – долг за услуги водоснабжения и канализации, 387 млн – за уголь и 32 млн – за потреблённую электроэнергию.

Все проблемы с задолженностью мог бы решить запуск централизованной ТЭЦ-3 в посёлке Степной на левобережье города, считают энергетики.

"Мы сегодня делаем всё, чтобы достоять, додержаться. Надеемся, когда заработает ТЭЦ-3, то и экономика и эффективность будут другими", – искренне желает Бауыржан Курманбаев.

Семей имеет уникальную и одновременно неэффективную систему теплоснабжения, состоящую из 22 котельных, которые разбросаны по всему городу. При больших кадровых затратах и ощутимом потреблении угля выходит низкая производительность.

"Когда говорим про Семей, нельзя сравнивать его с Павлодаром и Усть-Каменогорском, где есть ТЭЦ, а тепло порой является побочным продуктом. В Семее высокая себестоимость складывается из-за неэффективности работы. Рентабельность очень плачевная. Для работы даже небольшой котельной мы должны задействовать определённое количество людей, содержать их по Трудовому кодексу. Доходы и расходы несоизмеримы. Относительно нулевая разница у нас на ТЭЦ-1 благодаря работе на ней турбогенератора, которая производит 12 мВт электроэнергии. Как сложилось, так сложилось – такое нам досталось наследие", – пояснил Курманбаев.

Тепловики надеются, что при централизованном теплоснабжении сократятся многие расходы, дополнительная выручка пойдёт на инвестиционную программу, в рамках которой запланированы ремонт сетей и закуп нового оборудования.

"Износ нашей спецтехники – 70%. Нам нужны бульдозеры, погрузчики, эскалаторы, аварийные машины, которые могут зимой обеспечить рабочих минимальными условиями для работы на уличных прорывах. У нас даже этого нет. Всё это влияет на скорость устранения аварий", – пояснил замдиректора "Теплокоммунэнерго".

Мечтать не вредно, говорят тепловики, и предлагают нам взглянуть вот на такие утопические подсчёты: при росте тарифа на 50% инвестиционная программа может вырасти до 5 млрд тенге.

Из имеющегося: прежний тариф – 8 859 тенге/гКал, стало – 10 107 тенге/гКал, хотели поднять до 17 000 тенге/гКал. Каждая тысяча к тарифу – это миллиард тенге дохода для предприятия.

Июльское повышение тарифа на услуги теплоснабжения в Семее выглядит так: если взять для примера стандартную "двушку" площадью 56 квадратных метров, то для абонентов с прибором учёта оплата повысилась на 1000 тенге в месяц, без приборов учёта – на 1 500 тенге.

Демократичные тарифы на тепло нуждаются в регулярных субсидиях и прочей господдержке. Надо отметить, что в прошлом году в рамках "Комплексного плана развития Абайской области" на теплоснабжение региона было предусмотрено 147 млрд тенге, что сняло нагрузку с тарифа. Их необходимо освоить в ближайшие пять лет. В 2023 году в теплосети Семея было вложено 24 млрд тенге, в текущем году – 18,5 млрд тенге.

А теперь немного о ценах

Почему эта сфера требует таких больших расходов? Сколько стоят расходники для теплоснабжающей отрасли? Мы выяснили. К примеру, новый рукавный фильтр для одного котла мощностью 20 Гкал стоит 250 млн тенге. Он предназначен для снижения эмиссии в окружающую среду. Сейчас в городе установлено два таких рукава на двух точках. К примеру, для обеспечения всех шести котлов одной лишь котельной "Габбасова" потребовалось бы 2 млрд тенге.

А теперь о трубах, которые, как выяснилось, стоят очень дорого. В прошлом году рабочие провели реконструкцию семи километров труб. На замену одного километра двухтрубчатой сети диаметром 820 мм на 1020 мм, и 4,6 км с 720 мм на 820мм было потрачено 16 млрд тенге.

Кстати, 8 июля был принят, а в сентябре вступил в силу новый закон "О теплоэнергетике". Тепловики возлагали на него большие надежды в плане тарифообразования. Рецензия на него в нескольких словах звучит так: требования к качеству теплоснабжения повысили, продумали штрафы, а финансирование осталось прежним. Контрольные функции доверили Комитету атомно-энергетического контроля Минэнерго, а обеспечение оставили за Миннацэкономики.

Раньше теплосети и теплопункты мощностью менее 100 Гкал оставались без тщательного надзора. Теперь вся инфраструктура будет под бдительным контролем.

В ближайший год закон будет дополняться и меняться. Тепловики надеются, что имеющееся двоевластие министерств энергетики и нацэкономики, главная задача которого снижать инфляционные процессы, останется в прошлом. По их мнению, кто контролирует сферу, тот и должен поддерживать тариф.

Автор фото: Альбина Халел