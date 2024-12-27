Наряженную ёлку украли со двора дома в Уральске
По факту кражи начато досудебное расследование.
Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
39Фото: скриншот видео
В Уральске мужчина украл новогоднюю ёлку со двора многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Исчезновение ёлки попало на видеокамеру, расположенную во дворе. Участковые инспекторы задержали подозреваемого – 48-летнего мужчину.
По факту кражи новогоднего украшения начато досудебное расследование.
В Шымкенте на площади "Астана" во время церемонии зажжения едва не сгорела новогодняя ёлка.
Видео: МВД РК
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