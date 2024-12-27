В Уральске мужчина украл новогоднюю ёлку со двора многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Исчезновение ёлки попало на видеокамеру, расположенную во дворе. Участковые инспекторы задержали подозреваемого – 48-летнего мужчину.

По факту кражи новогоднего украшения начато досудебное расследование.

В Шымкенте на площади "Астана" во время церемонии зажжения едва не сгорела новогодняя ёлка.